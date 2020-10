Sønnen ble drept: «Vet ikke om jeg greier dette»

OSLO TINGRETT (TV 2): Moren til Heikki Bjørklund Paltto (24) forklarte seg mens sønnens drapsmann i rommet. – For et ondskapsfullt menneske du er, sier hun.

Inger Marie Bjørklund møtte mandag i retten for å overvære starten på rettssaken mot Makaveli Lindén (22), mannen som er tiltalt for å i psykotisk tilstand ha drept hennes sønn Heikki Bjørklund Paltto (24).

Til TV 2 sier moren at hun håper rettssaken vil sette et punktum for en svært tung tid for henne.

– Jeg har ventet på dette i to år. Jeg har gruet meg veldig til i dag, og til å se Makaveli Lindén, sier Bjørklund.

– Må være kjempesint for å drepe den snille ungen min

Det er nesten nøyaktig to år siden Lindén drepte Paltto på Majorstua i Oslo. Drapet utløste en politijakt som varte i en uke, før Lindén ble pågrepet i Frankrike. Da 22-åringen i dag gikk inn dørene i rettssalen er det første gang moren ser drapsmannen i levende live.

MOR: Inger-Marie Bjørklund mistet sønnen for to år siden. I dag vitnet hun i saken mot Makaveli Lindén. Foto: Kenneth Fossheim

– Jeg har sett bilder av ham før, og det var ikke noe verre enn det. Jeg gjorde det psykologen min har sagt. Det gjør meg ikke noe, sier moren.

Etter å ha gitt sin forklaring valgte moren å reise hjem. Hun synes det var belastende å høre Lindén prate.

– Jeg tenker han har mye sinne i seg. Jeg tror ikke han er så psykisk syk, men han er rusmisbruker og kjempesint. Han må være det, når han dreper den snille ungen min, sier Bjørklund.

Sakkyndige psykiatere har vurdert Lindéns helse. De har konkludert med at han var psykotisk etter drapet, men kan ikke slå fast om han var det under drapshandlingen. Aktoratet har lagt ned forbehold om at de vil be om tvungen psykisk helsevern, noe Lindén og hans forsvarer, Øystein Storrvik, vil støtte.

Fikk beskjed om drapet på telefon

Moren ga sin forklaring til retten mandag morgen. Hun fortalte at hun fikk beskjeden da hun var med samboeren og feiret bursdagen sin.

TILFELDIG OFFER: Heikki Bjørklund Paltto (24). Foto: Privat

– Jeg og samboeren min var i Danmark for å feire bursdagen min. Vi var med på quiz, og jeg hadde telefonen min på lydløs. På et tidspunkt ser jeg at det er fem ubesvarte anrop på telefonen min, sa moren.

Til tross for dårlig dekning fikk moren med seg beskjeden i den grusomme telefonsamtalen: Sønnen hennes hadde blitt drept.

Moren og samboeren dro deretter til politihuset på Grønland, der de fikk høre detaljene om hva som hadde skjedd.

Det brutale drapet skjedde i leiligheten han delte med tre andre kamerater.

På dette tidspunktet ante ikke politiet hvem som sto bak.

«Vet ikke om jeg greier dette»

Helgen før drapet var Paltto på besøk hjemme hos moren sin. De satt oppe til klokken tre om natten og snakket sammen. Moren beskriver at de hadde et veldig nært forhold.

24-åringen var nyutdannet markedsøkonom, og han hadde en kjæreste gjennom syv år. De to planla å gifte seg, forteller moren.

– Han var også en veldig god venn. Heikki hjalp folk når de var i tøffe situasjoner. Etter drapet er det mange som har kommet til meg med blomster.

Hun husker hva hun sa til samboeren sin etter å ha snakket med politiet:

– Jeg vet ikke om jeg greier dette.

ANGRER: Makaveli Lindén sier at han angrer på det han gjorde. Her føres han inn i Oslo tingrett mandag morgen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

«Ondskapsfullt menneske»

Etter åtte dager på rømmen ble Makaveli Lindén pågrepet av politiet på togstasjonen i Dijon. På flukten ble han siktet for å ha begått enda et drap på en kvinne i Belgia.

Moren til Paltto forteller at hun har forsøkt å bearbeide sørgen ved å få profesjonell hjelp, hun har snakket med en prest, gått lange turer, deltatt i sorggrupper og hatt gode venner rundt seg.

Mens moren forklarer seg i retten, har hun øyekontakt med den svenske mannen som har erkjent drapet.

Hvordan oppleves det å se ham, spør bistandsadvokat Gunhild Lærum.

– Jeg tenker av hele mitt hjerte: «For et ondskapsfullt menneske du er». Det er helt forferdelig, sier moren, som sliter med å få sove om nettene.

– Føler anger hver dag

Etter at moren var ferdig med å forklare seg, inntok tiltalte vitneboksen.

– Jeg har ikke vært en engel. Jeg har blitt sykere og sykere, forklarte Lindén før han la til:

– Jeg tror ikke at jeg hadde gjort dette om ikke jeg var syk. Jeg gråter inni meg når jeg hører Heikkis mor forklare seg. Jeg føler anger hver dag, sier 22-åringen.

Det store spørsmålet i saken er om svensken skal dømmes til tvungen behandling eller til fengselsstraff.

Lindén ble funnet å være psykotisk i Sverige i 2017, og han ble funnet å være psykotisk etter pågripelsen i 2018, men det er lite dokumentasjon på tilstanden hans på selve drapsdagen.

Flere av vennene som Lindén besøkte i Oslo forut for drapet blir sentrale vitner for å belyse hvordan han oppførte seg før ugjerningene.

Forklarer hva som skjedde

Den 6. oktober, ni dager før drapet på Majorstua, ble Lindén skrevet ut fra et behandlingshjem i Sverige. Han dro til Norge den 8. oktober.

Han forklarer at han følte seg forfulgt, men at han ville til Norge for å bli dørvakt.

ÅSTEDET: Makaveli Lindén ranet først en mann før han tok seg inn i leiligheten til Heikki Paltto ved Majorstua skole. Foto: Cornelius Poppe / NTB

På drapsdagen forklarer Lindén at han etter å ha ranet en tilfeldig mann deretter hoppet inn i bakgården ved leiligheten til Heikki Paltto, som ligger like ved Majorstua skole.

– Jeg banket på, men ingen åpnet. Jeg satt meg ned og tok en røyk, men etter hvert åpnet Heikki døren. Jeg dro opp kniven og ranet ham, forteller Lindén.

– Må få ham til å sove

22-åringen sier at han hørte en stemme som sa: «Jeg må få ham til å sove». Deretter beskriver han grafiske detaljer om den dødelige volden og hvordan han tvang Paltto til å gjøre som han sa.

24-åringen kjempet imot, sier Lindén.

Svensken sier at han bare husker de fem første stikkene og at han må ha fått en blackout. Etter drapet, sier Lindén, at han gikk en park og inntok narkotika før han ble overveldet av anger og skyldfølelse.

22-åringen reiste deretter til familien i Uppsala, videre til Stockholm før han dro til Belgia og Paris. Etter åtte dager på rømmen ble han pågrepet av politiet på togstasjonen i Dijon, Frankrike.