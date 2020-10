Slik går det etter Jakten på kjærligheten: – Jeg dater

Det ble ingen kjærlighets-jakt på TV-skjermen for Anette Dahl (29) og Eivind Wilhelm Skorstad (33), men de to bøndene har klart seg fint alene på den fronten.

I kveld er det klart for sesongpremiere av årets Jakten på kjærligheten, hvor nordmenn skal få følge de fire bøndene Trine Turtum (25) fra Vågå, Christoffer Andreas Lillevestre (24) fra Steinkjer, Christoffer Trøseid (28) fra Nord-Odal og Ronny Stokland (38) fra Klepp i sin jakt på kjærligheten.

I vår ble det som vanlig presentert seks håpefulle bønder som frierne kunne sende brev til, men i høst ble det altså klart at to av dem, Eivind Wilhelm Skorstad (33) fra Namsos og Anette Dahl (29) fra Telemark, måtte lete videre på egenhånd.

Det henger de derimot ikke med leppa for.

– Jeg må takke TV 2 for tidenes kontaktannonse, sier Eivind Skorstad til TV 2 og ler.

Travel date-sommer

Da han forlot programmet fikk han nemlig med seg bunken med frierbrev som han hadde mottatt, og deretter har 33-åringen fra Namsos smidd mens jernet var varmt.

– Jeg fikk jo også en del henvendelser gjennom sosiale medier, og det var veldig mye interessant, sier trønderen fornøyd.

– Jeg er ikke så sjenert, så jeg ringte jo faktisk fem stk og chattet med de. Til slutt inviterte jeg tre av de opp hit på besøk.

HJEMME: Eivind Wilhelm Skorstad (33) sammen med hunden Leica, og gårdens brygge i bakgrunnen. Foto: Eivind Sandodden Kise

Ettersom frierne bodde langt unna, måtte de overnatte hos Skorstad flere netter. I ettertid har han innsett at det kanskje ikke var den lureste løsningen.

– Det ble en fantastisk sommer, og det er jo kanskje litt takket være at jeg fikk en del oppmerksomhet og besøk da. Men det ble jo en tredagers date med en person du aldri har møtt før, så det tok på ganske mye faktisk. Jeg ble veldig utslitt av å være vert i tre dager sammenhengende, så det ble veldig intenst da, innrømmer han.

Dater Oslo-kvinne

33-åringen hadde i utgangspunktet liten tro på at han kom til å bli med i programmet, ettersom han med sin veganer-livsstil «kun appellerer til cirka fire prosent av landets befolkning», ifølge ham selv.

– Jeg var jo ute etter veganere eller vegetarianere, og det er jo ikke så mange av det. Så det var egentlig ganske ventet, og jeg tenkte det ville være rart om jeg ble med, sier han.

Nå har han derimot funnet tonen med en frier fra Oslo, som kontaktet ham via sosiale medier. Hvem hun er, holder han foreløpig tett om.

– Nå dater jeg ei fra Oslo. Vi har møttes en gang, og har mye kontakt. Hun var veldig hyggelig og virket interessant, men hun ville ikke på TV. Hun kommer tilbake på besøk snart, forteller Skorstad.

Ble ikke vist på TV

33-åringen har samtidig en innvending til produksjonen som han ønsker å få frem.

– Selve gården ble ikke vist frem på min presentasjon. Det var bare huset jeg bor i, som er en gammel husmannsplass, som ble presentert. Det 400 kvm store våningshuset, fjøset, gårdsplassen, den over et mål store hagen og en toetasjes brygge med flytekaie ble ikke med tydeligvis.

Skorstad understreker at han ikke tror det ville hatt stort å si på utfallet og antall friere, men vil ha det frem fordi de som så presentasjonen kunne få inntrykk av at gården bare var et lite hus og en brygge.

– Jeg fikk litt tilbakemeldinger, fordi foreldrene mine bor jo i hovedhuset. Så folk lurte på om vi alle bor i det lille gule huset. Det hadde vært litt trasig, ler han.

Ikke lest frierbrevene

Telemarksdama Anette Dahl (29) ble heller ikke med videre i programmet. 29-åringen måtte trekke seg like før innspillingen startet, av private årsaker.

TRAKK SEG: Anette Dahl (29) måtte trekke seg fra Jakten på kjærligheten før innspillingen startet. Foto: TV 2

– Som budeie på egen gård, så synes jeg jo at konseptet er utrolig fint, og jeg er helt sikker på at det hadde vært både spennende og gøy å være med. Så det var jo en mulighet som glapp, forteller Dahl til TV 2.

I motsetning til Skorstad, valgte Dahl å ikke ta imot frierbrevene hun hadde fått.

– Jeg fikk jo valget og muligheten til å få utlevert brevene, men i respekt til de som har utlevert seg såpass og gitt mye av seg selv ved å sette seg ned å skrive brev til meg, så synes jeg det ble litt urettferdig når jeg hadde trekt meg. Men ja, jeg har jo vært nysgjerrig, jeg vet jo ingenting av hva jeg har gått glipp av, sier hun.

– Litt feigt

29-åringen innrømmer samtidig å ha mottatt friermeldinger på andre måter enn via de klassiske brevene. De har hun ikke besvart.

– Det er noen som prøver å gå bakveien ved å sende meg melding på sosiale medier, uten at de har turt å sende meg brev, forteller Dahl og legger til:

– Jeg tenker jo litt at når jeg var tøff nok til å stille, så synes jeg at de også burde gjort det da. At det var litt feigt. Men jeg har ikke svart, og det var jo etter avtale med TV 2 at jeg ikke skulle svare på meldinger.

Møtt en fra nabobygda

29-åringen kan samtidig avsløre at flørtingen i sommer har gått ganske greit på egen hånd.

– Jeg har møtt en gutt fra nabobygda som jeg har litt trua på. Vi møttes helt tilfeldig egentlig, røper hun såvidt.

Som Skorstad er hun også hemmelighetsfull rundt vedkommede og status på forholdet.

– Jeg velger å ikke svare på det, sier hun lurt.

Nå gleder hun seg til å se de andre bøndene i aksjon på TV.

– Jeg heier veldig på de som er med, og er veldig spent på hvordan det har gått for dem, avslutter hun.

Se sesongpremieren av Jakten på kjærligheten på TV 2 i kveld kl. 20.00, eller på TV 2 Sumo når du ønsker.