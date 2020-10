Slik kan Trump snu valgkampen på hodet

Om 15 dager skal det amerikanske folket avgjøre om de går for fire nye år med Donald Trump, eller om de er klar for nye nytt med Joe Biden bak spakene i Det hvite hus.

Trenden i valgkampen så langt har vært at Biden har hatt en ganske klar ledelse. TV 2s siste tall viser at 77-åringen holder stand, og øker ledelsen sin fra 7,8 poeng til 8,2 poeng.

Vippestater

USAs president velges ikke direkte av folket, men av 538 valgmenn utpekt av de 50 delstatene og hovedstaden Washington.

Valgmennene må i utgangspunktet stemme for den kandidaten som får størst oppslutning blant velgerne i delstaten valgmennene tilhører.

Antall valgmenn er ujevnt fordelt mellom delstatene etter størrelse, og derfor er noen stater viktigere å vinne enn andre.

Disse statene kalles vippestater.

Vippestater er delstater Republikanerne og Demokratene ligger forholdsvis jevnt, og der de har byttet på å trekke det lengste strået.

I år er det Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona som regnes som de viktigste vippestatene.

Avgjorde i 2016

Og det var nettopp dette som snudde opp ned på valgkampen for fire år siden. Demokratenes kandidat Hillary Clinton fikk nærmere tre millioner flere personstemmer enn Donald Trump, men siden han vant flere avgjørende vippestater ble Trump derfor valgt til ny president.

Det samme kan skje igjen i år, tror flere USA-kommentatorer.

Historiker og TV 2s USA-kommentator Hans Olav Lahlum sier at selv om Trump ligger klart bak på nasjonale målinger, så nærmer han seg vesentlig i en del av vippestatene som kan være helt avgjørende.

– Selv om Trump på mange måter hadde en enklere kampanje enn Clinton i 2016, så traff han godt med målrettet satsing med mange besøk av han og familien i viktige vippestater, sier Lahlum.

Og Trump prøver å gjenta suksessformelen i år. Bare i helgen har han besøkt Michigan, Wisconsin og Nevada.

Han brukte deriblant velgermøtet i Nevada til å angripe Biden, skryte av sin økonomiske politikk og oppfordre velgerne om å stemme.

Faretegn for Trump

USA-kommentator Are Tågvold Flaten er enig. Vippestatene kan snu opp ned på resultatet.

– Selv om Biden leder klart nasjonalt, er det vippestatene som er viktig. For Biden er det godt å se at han ligger godt an i de statene som avgjorde i 2016 som Michigan, Wisconsin og Pennsylvania, sier Tågvold Flaten.

Han mener imidlertid et faretegn for Trump er at han bruker mye penger i stater han bør vinne, som Georgia og Arizona.

Men hva er det som skal til for at Trump skal klare å snu dette? Lahlum tror særlig én ting blir viktig.

– Han må holde på alle statene han vant sist. Taper han Florida er det i praksis tapt, og taper han North Carolina som kommer tidlig på valgnatta så er han også ille ute. Men vinner han de to med knepent margin, og overrasker enten i Pennsylvania eller Wisconsin, så er han veldig nære. Da kan han vinne med fem prosent mindre nasjonalt om alt klaffer, sier han.

– Veldig spesielt

TV 2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier det foreløpig er umulig å vite hvem som faktisk vinner i disse vippestatene.

– Men det vi ser, er at Biden har et klart overtak også her. Men stater som man trodde var sikre republikanske stater er nå i spill, og det er veldig spesielt, sier Bergesen.

Ifølge USA-kommentatoren viser tall at det per nå er fem-seks prosent av velgerne som er usikre. Det er langt færre enn tidligere.

– Hvilken stein har de usikre velgerne vært under de siste fire årene? Er det egentlig noe mer å lure på? Det er så store forskjeller på kandidatene, så det burde ikke være det, sier han.

Bergesen tror det som vil avgjøre valgkampen er å få folk ut til valgurnene.

– Problemet sist var at mange trodde at Hillary kom til å vinne uansett, så de endte med å ikke stemme. Trump må få de som vanligvis ikke stemmer til å stemme, og de som vanligvis stemmer til å ikke stemme demokratisk, sier han.