Stjernemanagerne i vill ordkrig: – Føles som vi er i en barnehage

Det er en dårlig skjult hemmelighet at Tottenham-manager José Mourinho og tidligere Arsenal-manager Arséne Wenger ikke har vært bestevenner.

Flere ganger i løpet av sine lange trenerkarrierer har de hakket ned på hverandre.

Franskmannen har blant annet uttalt at Mourinho bør slutte å syte, mens portugiseren på sin side blant annet har sagt at han en dag skal finne Wenger utenfor en fotballbane og «knuse trynet hans».

Nå er de i gang igjen.

For i forbindelse med Wengers selvbiografi, «My Life in Red and White», har de to stjernemanagerne nok en gang slengt med leppa.

– Hvorfor skulle han snakke om meg i boken sin?

Grunnen er at Tottenham-manageren ikke er inkludert i Wengers bok, til tross for deres store rivalisering.

Mourinho og Wenger barket sammen på sidelinjen da Chelsea spilte mot Arsenal i 2014. Foto: Reuters File Photo

Portugiseren mener han har svaret på hvorfor.

– Det er fordi han aldri slo meg. Du skriver ikke et kapittel om 12 eller 14 kamper der du ikke vinner en eneste en. Så hvorfor skulle han snakke om meg i boken? En bok skriver du for å bli glad og stolt, så jeg forstår ham godt, sa Mourinho på en pressekonferanse fredag.

70-åringen er, ikke overraskende, uenig i Mourinhos utspill.

– Jeg bryr meg ikke. Det er en permanent provokasjon. Det føles som vi er i en barnehage, men det er en del av hans personlighet, sier Wenger i et intervju ifølge Mirror.

Mener Mourinho har feil

– Det er feil. For vi slo ham to ganger. Vi vant, men det var også mange kamper som endte uavgjort. Og det er ikke «du» som vinner, du er bare delaktig i seieren. Det er laget som vinner. Treneren er bare der for å få det meste ut av laget, følger Wenger opp.

José Mourinhos Tottenham spilte uavgjort mot London-rival West Ham søndag kveld. Etter å ha ledet 3-0 endte det 3-3 mellom lagene.

– Jeg tror du kan forestille deg hvor frustrert jeg er. Det var da vi hadde kampen under kontroll vi slapp inn det første målet, da fikk de troen, sa Mourinho etter kampen.