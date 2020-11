At en bil selger bra, behøver ikke nødvendigvis bety at det er en god bil.

Og motsatt: Det er mange bra biler som selger ufortjent dårlig.

Av ulike årsaker er de litt glemt av mange bilkjøpere. Det betyr ofte at man også kan gjøre gode kjøp.

Vi ser på noen av de litt glemte brukbilene i det norske markedet. Denne gangen er det Jaguar XJ vi tar en nærmere kikk på.

Britisk aristokrat

Jaguar. Smak på ordet. Det oser av gamle penger, aristokrati, årgangswhisky, hanskemykt skinn, eksklusivt treverk og gamle, engelske tradisjoner.

Jaguar var da også svært flinke til å ta vare på tradisjonene med sin bestselgende XJ-modell. Lenge.

Jaguar XJ fikk et helt nytt formspråk da X351 ble lansert i 2010.

Helt fra bilen kom tilbake i 1969, og til den ganske stille og rolig forsvant ut av døren i 2009, var modellen tro mot det opprinnelige konseptet. Du var aldri i tvil om at det var en Jaguar. Om den var ny eller gammel, måtte man nesten være kjenner for å se. Tidløs er ikke et feil ord her.

Noe satte kanskje afternoon-teen i halsen da vi sa at den forsvant i 2009. For det gjorde den egentlig ikke. Men det var da den nye, og helt annerledes og langt mer moderne generasjonen Jaguar XJ kom. Den som kalles X351. Det er den bilen denne artikkelen handler om.

En bil som ikke har solgt all verden her hjemme og som brøt med mange av de gamle tradisjonene. Kanskje først og fremst på design. Men ikke bare. For det er ikke til å feie under et persisk teppe at verden hadde rullet et godt stykke videre i løpet av de over 40-årene XJ hadde blitt produsert fram til den nye X351 kom i 2009 med radikale endringer.

Her kan vi få luksusbil med super-rabatt

Interiøret holder høy klasse og finish, men er etter nesten 10 år ikke lengre hypermoderne.

Hvorfor denne?

Dette er bilen for deg som liker å gå litt utenom mainstream og som har lyst på en annerledes luksusbil – og som kanskje er litt anglofil på toppen av det hele.

Bilen byr på en karisma og en særegenhet som få andre biler matcher. Selv om den er litt annerledes enn andre og eldre XJ, er dette likevel veldig Jaguar.

Plassen er god, bilen er stillegående den skiller seg ut designmessig. Setene er fantastiske, den generelle komforten er svært høy og ytelsene er gode, uansett motor. Dette er en perfekt bil til rask og behagelig langkjøring. Det er rett og slett en Jaguar, selv om det er mindre treverk innvendig og færre brytere enn tidligere ...

Bli med på besøk i det "aller helligste" hos Rolls-Royce

Linjene på denne Jaguaren skiller seg ut og bilen står seg godt den dag i dag.

Hva koster den nå?

Du får de billigste bilene for under 300.000 kroner. Da snakker vi om 10 år gamle eksemplarer som har gått rundt 150.000 kilometer – og selvfølgelig ikke med største motor.

De er ofte utstyrt med V6 på 275 hestekrefter. En maskin som duger for de fleste. Dessuten er mange av bilene svært godt utstyrt. De kan faktisk være de reneste utstyrs-orgier.

Slikt som elektrisk gardin i bakvinduet, 16-veis seter, selvfølgelig i skinn, med varme, kjøling og massasje, varme i ratt, Bowers & Wilkins stereo, glasstak er ikke uvanlig.

Selv om sekssylindrede motorer på mange måter er, eller sak vi si var, Jaguars kjennemerke, foretrekker også noen V8. Da snakker vi 5-liter og 385 hestekrefter – og et prishopp på rundt 100.000 kroner på bruktmarkedet. Denne er ganske uvanlig her hjemme.

For en 2016-modell med firehjulsdrift, lav kilometerstand og V6-motor på 340 hestekrefter må du ut med rundt 700.000 kroner.

– Ble nesten litt lei meg da jeg måtte parkere etter 600 mil

Det bør ikke være noen nedtur å bli henvist til disse baksetene.

Pluss og minus?

Bilen er bygget i aluminium, dermed bør rustproblematikk være et ikke-tema. Det gjør også bilen lettere enn man skulle tro, og dermed kjøreglad.

Fin materialkvalitet og god finish både utvendig og innvendig. Utstyrsnivå og det at bilen leveres med et et bredt motorspekter, trekker også opp.

Ikke veldig stort bagasjerom med tanke på bilens fysiske størrelse. Infotainmentsystemet er hverken det beste, kjappeste eller enkleste i bruk. Det er rett og slett knotete, før du venner deg til det.

Bilene har dyre deler og på de første årsmodellene spesielt. var det en del irriterende små-rusk med elektronikken ombord.

Bilen er fysisk stor og dermed også romslig innvendig. Bagasjerommet derimot er ikke veldig stort.

Hvem er konkurrentene?

De mest opplagte er biler som Audi A7 og A8, Mercedes S-klasse og da selvfølgelig også BMW 6- og 7-serie.

Kanskje kan vi også henge på Porsche Panamera og Tesla Model S. De to sistnevnte har kanskje ikke eksakt samme målgruppe, men bilsegment, størrelse og pris er i alle fall noenlunde likt.

Eier du en Jaguar – fortell oss om det her:

Visste du at:

102.396 Jaguar X351 ble bygget totalt.

Det britiske kongehuset har hatt flere slike biler.

I 2013 var året man solgte flest, med nesten 20.000 eksemplarer.

De britiske statsministrene David Cameron og Theresa May foretrakk også denne som sitt kjøretøy

Les også: Nå får du denne luksusbilen til halv pris

Video: Nå er denne Jaguaren den norske bestselgeren