15. oktober i 2018, cirka klokken 08.00 om morgenen:

Politiet mener at Heikki Bjørklund Paltto åpnet verandadøra for svenske Makaveli Lindén (22), som var på rømmen fra politiet etter et ran i Oslo litt tidligere samme morgen.

Da ble Paltto tatt med inn i leiligheten sin og knivstukket omkring 45 ganger. Den dødelige volden pågikk over tid, kanskje så lenge som i ti minutter, ifølge TV 2s opplysninger.

Ifølge forsvarer Øystein Storrvik er det «ingen rasjonalitet» bak handlingen. Paltto og Linden kjente ikke hverandre.

STJAL KLÆR: Etter å ha knivstukket Heikki Bjørklund Paltto omkring 45 ganger, stjal han klær i leiligheten før han rømte. Til retten kom han i følge med flere vakter. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Mandag morgen begynte rettssaken mot svensken. I retten passes 22-åringen på av flere vakter. På den andre siden av salen sitter moren og faren til Heikki Paltto.

Erkjenner handlingene

Da anklagen mot Makaveli Lindén ble lest opp, sa han:

– Jeg er skyldig. Jeg har gjort det.

Forsvarer Øystein Storrvik brøt inn og forklarte at klienten erkjenner å ha begått et ran og deretter drapet, men at han mener å ha vært psykotisk da drapet skjedde.

TILFELDIG OFFER: Heikki Bjørklund Paltto (24). Foto: Privat

Lindén ble funnet å være psykotisk i Sverige i 2017, og han ble funnet å være psykotisk etter pågripelsen i 2018, men det er lite dokumentasjon på tilstanden hans på drapsdagen.

Flere av vennene som Lindén besøkte i Oslo forut for drapet blir sentrale vitner for å belyse hvordan han oppførte seg før ugjerningene.

– Dette er et brutalt drap på et tilfeldig offer i hans eget hjem. Heikki Paltto var 24 år da han ble drept. Han var interessert i fotball, han hadde kjæreste og familie, sier aktor Trude Antonsen.

–Jeg gråter inni meg

Før lunsj holder Lindén sin forklaring i Oslo tingrett. Svensken har vært til behandling siden han ble pågrepet i Dijon i 2018.

Nå hevder han at han er fylt med anger over det som har skjedd.

– Jeg gråter inni meg når jeg hører Heikkis mor. Jeg føler anger hver dag, sier Lindén. Han tror at det er psykisk sykdom som er årsaken til at han drepte Paltto den høstdagen for to år siden.

– Jeg tror ikke jeg hadde gjort det jeg har gjort om jeg ikke var syk, sier han.

Deretter forteller 22-åringen om dagen da han ranet en mann før han angrep Paltoo i hans hjem. Dagen begynte med at han ble kastet ut fra der han bodde i Oslo, og han følte seg desperat og trengte penger.

Etter at han hadde ranet en mann i et garasjeanlegg på Majorstua rømte han til en hage ikke langt ifra. Det var hagen der Paltto bodde med tre kompiser.

– Jeg banket på døren. Etter hvert åpner Heikki. Jeg drar opp kniven og raner ham. Vi går rundt i leiligheten og jeg tar det jeg trenger, forteller Lindén.

Deretter får han det han nå kaller et innfall. Han føler han må få Paltto til å sove.

– I mitt perifere syn ser jeg en pose. Jeg binder ham fast, og tar posen over hodet hans, men han stritter imot og sliter i stykker posen. Jeg trekker kniven, men han kjemper imot, sier Lindén.

Deretter erindrer han at han knivstakk Paltto flere ganger. Han husker et langt færre antall enn det han er tiltalt for. Så rømte han fra stedet med tingene han stjal.

Ikke lenge etter hevder han at han ble svært påvirket av anger.

– Jeg blir overveldet av anger og skyldfølelse, sier Lindén.

Forteller om ranet

På rettens første dag skal begge foreldrene til Paltto vitne, men førstemann i vitneboksen er mannen som ble ranet i et garasjeanlegg på Majorstua cirka 07.40.

Ransofferet hadde parkert bilen sin og gikk ut da han kjente en uro.

– Jeg så en mann som var delvis tildekket. Jeg tenkte at det var litt kaldere ute, gitt påkledningen. Så ble jeg oppsøkt av gjerningsmannen som holdt en kniv mot mageregionen min. Han sier noe sånt som «Gi meg dine penger». Jeg svarer: «Beklager, jeg har ingen penger», mens jeg viser frem mobiltelefonen og PC-veska mi.

Var alene hjemme i noen minutter

Lindén tok mobilen og la den i lomma mens han holdt blikket på offeret. Han tok også PC-veska.

Ransofferet, som sier at han var i sjokk, fulgte etter svensken, som deretter ble truet med kniven igjen før svensken stakk av.

I retten forklarer garasjeofferet at tiden frem til 22-åringen ble pågrepet opplevdes som krevende fordi de ikke visste hva motivet hans var.

Etter ranet gikk Lindén i retning leiligheten til Paltto. Drapet skjedde ved 08-tiden.

En av Palttos kamerater, som bodde i kollektivet, dro hjemmefra cirka 07.50. 24-åringen hadde bare vært hjemme alene i noen minutter da Lindén dukket opp og angrep ham.

En av kameratene i kollektivet kom hjem ved 12-tiden og fant Paltto død på gulvet.

Leiligheten bærer preg av kamp og 24-åringe hadde flere skader som tyder på at han har forsøkt å forsvare seg.

Stjal klær

Politiets gjennombrudd kom etter noen dager da de fant flere gjenstander, blant annet fra ransofferet i garasjeanlegget og leiligheten til Paltto.

På overvåkningsbilder ser man at Lindén har skiftet klær.

ÅSTEDET: Drapet skjedde i en boligblokk like ved Majorstua skole. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

Politiet mener at 22-åringen tok på seg klær han fant i boligen til Paltto.

Ifølge politiet ble Lindén skrevet ut fra et behandlingshjem i Sverige den 6. oktober i 2018, og at han kom til Oslo den 8. oktober, der han oppholdt seg hos kamerater.

Etter drapet flyktet han først til Sverige og så videre nedover i Europa. I Belgia ble 22-åringen anklaget for å ha begått et nytt drap.

23. oktober, etter åtte dager på rømmen, ble han pågrepet av politiet i Dijon i Frankrike.