Akkurat nå sitter du kanskje og jobber på hjemmekontoret. Covid-19 har sørget for en ny arbeidshverdag for mange – i et forsøk på å redusere sjansen for smittespredning.

Kanskje har du forholdt deg til hjemmekontoret i lang tid, allerede. For noen fungerer det helt fint. Men ikke alle er like fornøyde med denne løsningen.

Det kan bli både ensomt og monotont. Men fortvil ikke - det finnes løsninger. En av dem er til og med skikkelig kul – og heter Inkas Mercedes-Benz Sprinter VIP Mobile Office van.

Joda, det navnet er en munnfull – men så er det mye snadder her, også ...

Vanlig bil? Neida, vent til du ser den på innsiden!

Skuddsikkert

Det Toronto-baserte selskapet Inkas står bak det mobile hjemmekontoret. De produserer vanligvis luksuriøse og skuddsikre sikkerhetskjøretøy – som skal tåle hard skyts, bokstavelig talt.

Denne gangen har de altså valgt en Mercedes Sprinter som utgangspunkt for en litt annerledes variant. Fortsatt mye luksus, men også et fullverdig kontor – og for den del et mobilt møterom.

Og siden det er akkurat Inkas som står bak, kan du selvsagt få det skuddsikkert, også.

Ekstrem bobil med maksimal luksus

Så ryddig er det aldri på din egen kontorpult? Husk å kjøpe deg en skinntrukket 7. sans, også ...

L-pult

Akkurat det siste er kanskje ikke det du er mest opptatt av på et vanlig hjemmekontor. Men det faller fint inn i sjangeren "kjekt å ha", tenker vi.

I samme sjanger finner vi 360 graders overvåkningskamera og en safe. Med kameraovervåkning, kan du i alle fall sikre at du ikke tas på fersken mens du "binger" Game of Thrones, når egentlig skulle jobbet ...

På ditt nye hjemmekontor har du selvsagt også en moteriktig og ergonomisk korrekt L-formet pult, en kontorstol som kan snurre rundt, mulighet for å koble til USB både høyt og lavt, trådløst internet og to 45" smart-TV-er, koblet opp mot et passelig heftig surroundanlegg.

Blir dette litt puslete? Sjekk Sylvester Stallone sin luksusbil!

Her er møterommet. Ikke det verste stedet å diskutere visjoner, verdier og budsjetter, dette her.

Tidstyver?

Akkurat TV-ene kan det nok kreve en liten porsjon selvdisiplin å ikke "misbruke" i arbeidstiden.

Det samme kan sies om de fire "kaptein-stolene" med massasje som også er tilgjengelig. To av disse kan mer eller mindre fungere som senger. En liten strekk her, kan fort bli til en lang høneblund, mens skuldre og rygg knas.

To kjøleskap er også på plass – så slipper du å dra så langt for å finne noe å drikke. Men igjen, avhengig av hva du fyller kjøleskapet med, risikerer du å kunne miste konsentrasjonen av dette, også.

Dette er sjefsbil utenom det vanlige

Tid for lunsjpause – og kanskje en ørliten strekk. Og en massasje? Og en kald drikke til? Kanskje med en film, også? Potensielle tidstyver finnes det nok av ...

Privatsjåfør

Helst bør du selvsagt ha en sjåfør. Har du noen i husstanden som har førerkort, kan du jo vurdere å ansette vedkommende.

Det er et interkom-system i bilen, slik at du kan gi ordre om hvor du skal fraktes – enten det for å få dra et sted med fin utsikt, stikke av fra vanskelige kunder eller møte kolleger.

Møterom følger altså med. Opptil fem personer kan samles i ditt mobile hjemme-luksus-møterom-kontor. Alt sammen til den nette sum av rundt 3-4 millioner kroner, i følge produsentens hjemmeside. Jada, det er før avgifter.

Dyrt? Hør med arbeidsgiver om ikke de vil være med å sponse det nye prosjektet ditt. De sparer jo uansett penger på at du ikke sitter på kontoret ...

Det koster å ha tidenes kuleste hjemmekontor. Sett av minst 10 millioner kroner for akkurat dette.

Direktørbilen for deg med ekstremt dårlig tid

Video: Derfor er dette en av verdens mest luksuriøse biler:

Fly eller limousine? Jatakk, begge deler!