I fjor fikk Johannes Høsflot Klæbo juling av Alexander Bolsjunov i både Tour de Ski og verdenscupen sammenlagt. De to foregående årene har imidlertid trønderen med rette kunne kalle seg verdens beste skiløper, som kongen av både OL, VM og verdenscupen.

I år kan Klæbo ende opp med å være avhengig av lagkameratene for å ta tilbake tronen. Nå deles det nemlig ut verdenscuppoeng i stafettene! Skal det være lagkameratene som sikrer norsk sammenlagtsuksess?Der alpinistene allerede har passert sine første porter til norsk jubel på isbreen i Sölden, starter langrennsløpernes verdenscup med den tradisjonsrike minitouren i Ruka i slutten av november.

Selv uten publikum på tribunen kommer det til å bli tette dueller fra første stavtak. I de mannlige hovedrollene; en nordmann og en russer. Har Høsflot Klæbo klart å kutte ned på forspranget til russernes nye helt, eller er det først og fremst i sprint vi kan håpe på suksess til norsk langrenns nye konge?

De første svarene får vi allerede i Ruka, der klassisk sprint, 15 kilometer klassisk og 15 kilometer jaktstart skøyting er det som venter verdens beste mannlige langrennsløpere.

I fjor vant Alexander Bolsjunov verdenscupen med et forsprang 495 poeng på Johannes Høsflot Klæbo. I 2019 var rollene snudd på hodet, men da var luka fra den norske skikunstneren til den russiske bjørnen bare på 98 poeng. I 2018 vant også Høsflot Klæbo verdenscupen, og da var det også rundt 100 poeng ned til andremann.

For ordens skyld, en seier i verdenscupen gir 100 poeng. Skulle vårt fremste norske sammenlagthåp klare å ta tilbake verdenscuptronen vil det statistisk sett ikke skille mye til de nærmeste konkurrentene. I år kan Høsflot Klæbo ende opp med å være helt avhengig av sine lagkamerater. Nå deles det nemlig ut verdenscuppoeng i stafettene.

Stafettene er de mest populære rennene som sendes på TV, ifølge det internasjonale skiforbundet (FIS). At de største stjernene ikke står på startstreken er derfor et stort tap for FIS. Løsningen? Individuelle verdenscuppoeng i både stafett og sprintstafett.

Kommende vinter vil det gis verdenscuppoeng på stafetter og sprintstafetter. En seier vil gi hver av utøverne på laget 25 poeng, mens utøverne på lagene bak får 20, 15, 12 poeng og så videre. Poengene som gis i vanlig stafett teller i verdenscupen totalt og i distansecupen, mens poengene i teamsprint teller totalt og i sprintcupen.

Med fire stafetter i rennkalenderen er det mulig å hente til sammen 100 poeng på disse fire rennene, altså omtrent det samme som Klæbo har vunnet verdenscupen totalt med tidligere. Nå har nok også russerne fått med seg denne endringen, ettersom de var den eneste nasjonen som var tydelig mot forslaget.

Kanskje betyr det at Jelena Välbe og resten av russerne ser på dette som en fordel for stafettnasjonen Norge? Interessant nok er det også stafettene som kan ende opp med å avgjøre kampen om VM-tronen i Oberstdorf på nyåret.

Her er nemlig Norge regjerende mestere både på stafett og sprintstafett, med Johannes Høsflot Klæbo som ankermann. Det vil neppe Välbes soldater være fornøyde med. Den norsk-russiske kampen har aldri vært tøffere, og det bare å glede seg til vinteren.