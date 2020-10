Skal vi danse-profilene venter sitt første barn

Proffdanserne Alexandra Kakurina (37) og Glenn Jørgen Sandaker (36) har begge blitt kjent gjennom TV 2-programmet Skal vi danse.

Nå venter paret sitt første barn. Nyheten delte Kakurina selv på Instagram. Bildet hun publiserte var av sin egen voksende mage – og Sandaker sin.

Samtidig opplyser 37-åringen at hun allerede er 19 uker på vei.

«“What to expect when you are expecting?” 👉🏻 Et obligatorisk bilde på Instagram og en partner med sympati symptomer 🧡», skriver Kakurina, som hadde sin debut på Skal vi danse-parketten i 2006. Året etter kom Sandaker inn som proffdanser i samme program.

Sliter med kvalme

Til TV 2 forteller de vordende foreldrene at de gleder seg stort, men at Kakurinas form er som en berg- og dalbane.

– Jeg får nye, overraskende symptomer hver eneste dag. Det er vanskelig å planlegge ting, spesielt danseundervisning. Jeg sliter med kvalme, så det er den største utfordringen for meg. Jeg er den gravide som er veldig gravid, med alle de klassiske symptomene, sier hun til TV 2 og ler.

– Jeg misunner de som sier de elsker å være gravide og som har mye energi. Jeg venter fortsatt på litt energi og glød.

Som proffdanser synes 37-åringen det er uvant å ikke ha kontroll over sin egen kropp. I tillegg har hun blitt ekstra glad i poteter – noe hun egentlig ikke likte noe spesielt tidligere.

– Nå går det i poteter og ris. Utelukkende varm mat, forklarer Kakurina.

Underviser i dans

Etter å ha holdt forholdet hemmelig i to år, bekreftet de romansen overfor Se og Hør i 2011. Seks år senere, i romjulen 2017, forlovet dansepartnerne seg.

Paret prøver å jobbe ekstra mye nå i høst, for å kunne ta seg fri når det lille barnet kommer. Sandaker driver trafikkskole, mens Kakurina underviser i dans på Norges Danseforbund.

– Jeg kommer til å undervise så lenge jeg kan. Jeg prøver å holde meg aktiv, men det er utfordrende, sier hun.

Sandaker var sist å se i Skal vi danse høsten 2019 da han svingte seg med Trine Haltvik. Kakurina deltok for tre år siden, sammen med Tommy Steine.

– Kommer vi til å se dere på parketten igjen?

– Aldri si aldri, det vet man jo ikke. Alle sier livet blir annerledes med barn, så vi får se, avslutter paret.