Terroristen betalte elever for å få vite mer om læreren han drepte

PARIS (TV 2): En 15 år gammel elev ble søndag pågrepet mistenkt for å ha tatt imot penger i bytte mot informasjon om læreren.

Den 18 år gamle mannen som halshugget læreren Samuel Paty skal ha hatt med seg flere hundre euro til skolen.

Det er avisa Le Monde som mandag morgen avslører de siste opplysningene i etterforskningen etter terrorangrepet fredag.

Abdouallakh Anzorov, som har tjetjensk bakgrunn ble drept av politiet med ni skudd etter at han hadde tatt livet av Samuel Paty.

Politiaksjon

Ifølge den franske avisen ble en 15 år gammel elev ved skolen pågrepet på søndag, mistenkt for å ha tatt imot penger i bytte mot informasjon om læreren.

Innenriksminister Gérald Darmanin opplyser mandag at det er satt i gang en politiaksjon mot et ti-talls personer. Han sier videre at det var utlyst en fatwa mot læreren.

En fatwa er en domsavsigelse i islam, utstedt av en ekspert på religiøs jus. Vanligvis blir en fatwa utstedt etter ønske fra et individ eller en dommer om å avgjøre en sak der islamsk lovgivning er uklar.

Politiet jobber nå intenst med å finne ut hvordan Anzorov klarte å identifisere læreren Samuel Paty. Terroristen bodde 80 kilometer fra skolen, og hadde ingen tilknytning hverken til skolen, området eller læreren.

Penger sirkulerte

Anzorov kom til skoleområdet på fredag. Opplysninger fra etterforskningen viser at han nærmet seg elever ved skolen. Han hadde med seg flere hundre euro, som er over tusen kroner, og skal ha tilbudt penger i bytte mot informasjon om læreren.

Pengene skal ha gått fra hånd til hånd blant flere av elevene. En elev ble søndag pågrepet og tatt inn til avhør om hendelsene utenfor skolen, i forkant av drapet.

PÅ PLASS: Politiet på plass utenfor skolen hvor læreren ble drept. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Paty hadde i begynnelsen av oktober brukt Muhammed-karikaturer i undervisningen. Flere foreldre ved skolen reagerte sterkt på dette, og en far til en elev anmeldte læreren.

Forsterket vakthold

Han la også ut en video på nett, som skal ha blitt mye delt i dagene før attentatet. Foreldre ønsket arrangere en demonstrasjon mot skolen og bruk av tegningene for å lære om ytringsfrihet. Det er to ukers høstferie i Frankrike. Ved skolestart den 2.november, vil det være forsterket vakthold ved landets skoler.

Den franske senatoren Bruno Retailleua sa til Europe 1 at læreren hadde mottatt trusler over flere dager, og at han ikke hadde politibeskyttelse.

Ifølge andre franske medier mottok også skolen trusler i forkant av hendelsen.

Islamistisk terrorangrep

Læreren var ifølge Le Figaro anmeldt til politiet, og det var fremsatt krav til rektor om at han måtte avskjediges.

Frankrikes president Emmanuel Macron besøkte fredag kveld åstedet og slo alt da fast at angrepet var et «islamistisk terrorangrep».

– En av våre landsmenn ble drept i dag fordi han underviste om ytringsfrihet, friheten til å tro eller ikke tro, sa en tydelig preget Macron under besøket på åstedet.

Presidenten sa videre at angrepet ikke bør splitte Frankrike fordi det er akkurat «det ekstremistene er ute etter».