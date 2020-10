30 nye smittede i Oslo

Dette viser tall fra Oslo kommune.

Dermed er antall smittede de siste 14 dagene oppe i 682 personer.

Alle Oslos bydeler, bortsett fra Vestre Aker, er nå «røde» i forhold til smitte per 100.000 innbygger.

Flest smittetilfeller per 100.000 innbyggere de to siste ukene var det søndag registrert i bydelen Nordstrand med 131,5, etterfulgt av bydelene Bjerke og St. Hanshaugen med henholdsvis 125,7 og 123,3 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Lavest er tallet i bydelen Vestre Aker med 25,9.

Før helgen bestemte byrådet i Oslo at alle tiltakene mot spredning av koronaviruset i hovedstaden skulle forlenges.



Det er blant annet forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede, anbefaling om hjemmekontor og påbud om munnbind ved trengsel i kollektivtransporten.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at byrådet følger smittesituasjonen i Oslo tett.