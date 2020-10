Stor vannlekkasje i Oslo skaper utfordring i morgenrushet

Tidlig mandag morgen melder politiet om en større vannlekkasje i Oslo sentrum.

Brannvesenet fikk melding om lekkasjen klokka 04.52.

Vannlekkasjen hadde sitt utspring i bakken utenfor Hausmanns gate ved Calmeyers gate.

– Det jobbes med å undersøke årsaken til lekkasjen, samt skadebegrensning og restverdisikring, skriver politiet i en Twitter-melding litt før klokken 05.

Videre informerer de om at Hausmannsgate er sperret ved Calmeyersgate og Torggata.

Klokken 06 ble vannlekkasjen stanset.

– Det er fortsatt mye vann, og trafikken er fortsatt sperret, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til TV 2 like etter klokken 06.

Politiet opplyser at det vil foregå noe gravearbeid for å utbedre skadene utover dagen.

– Det har vært mye vann som også har trengt inn i kjellere, sier Gulbrandsen.

Like før klokken 07 melder politiet at Hausmannsgate er sperret nedover fra Maridalsveien, men at veien er åpnet i motsatt retning.

I tillegg er det ikke mulig å kjøre inn mot Hausmannsgate fra Ostehaus' gate.

– Utbedringen vil ta noe tid da masseutglidning har ført til store skader på veibanen nedover Hausmannsgate, opplyser politiet.