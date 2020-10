KrF-utvalg vil la bestemor sitte barnevakt

KrFs Ida Lindtveit Røse, som leder partiets oppvekstutvalg, foreslår at det skal være mulig for foreldre å overføre sykedagene sine til barnas besteforeldre.

Det er et av flere forslag KrFs oppvekstutvalg kommer til å spille inn til partiets programkomité som skal legge fram sitt førsteutkast til nytt partiprogram i november, skriver Dagen.

Utvalgsleder Ida Lindtveit Røse sier at partiet vil foreslå å la foreldre overføre sykedager til besteforeldre, slik at de kan være hjemme med syke barnebarn.

– Jeg tror alle foreldre kjenner seg godt igjen i at ikke alle dager er like optimale å være plutselig hjemme fra jobb, og da kan det være en god løsning at en besteforelder er hjemme i stedet, sier hun.

– Familiene opplever et høyt press i både arbeidslivet og på hjemmebane, og det å sikre valgfrihet for familiene er derfor helt avgjørende. Dette er et forslag som vil gi småbarnsfamiliene mindre stress i hverdagen, poengterer Røse overfor Dagen.

I 2016 foreslo Arbeiderpartiets familieutvalg et lignende forslag om å la foreldre overføre sykedager til en pårørende. Det ble senere vedtatt i Aps partiprogram for inneværende periode, og er foreslått videreført i partiets programutkast for neste periode.

(©NTB)