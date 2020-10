Fauci om Trump-smitte: – Ikke overrasket

– Da jeg så det på TV tenkte jeg «Å kjære vene. Dette vil ikke ende bra».

Slik beskriver Anthony Fauci, den kjente smittevernseksperten som er sjef for National Institute of Allergy and Infectious Diseases, det mye omtalte og omdiskuterte arrangementet i Rosehagen ved Det hvite hus 26. september.

– Og riktig nok ble det et «superspreder»-arrangement, fortsetter Fauci.

Denne beskrivelsen har legen tidligere kommet med av arrangementet.

Minst 12 smittet

I sammenheng med samlingen, som ble avholdt i anledning nominasjonen av Amy Coney Barrett til USAs høyesterett, ble en rekke sentrale skikkelser bekreftet smittet av koronaviruset. Ifølge CNN er minst 12 personer bekreftet smitte som følge av arrangementet.

Få dager etter arrangementet ble det også kjent at både USAs president Donald Trump og førstedame Melania Trump var smittet av viruset. Presidenten ble senere sendt til militærsykehuset Walter Reed National Military Medical Center for behandling.

– Bekymret

Fauci, som ble et kjent fjes verden over for sin deltakelse under koronaoppdateringene fra Det hvite hus under pandemiens innledende faser sier i et nytt intervju med TV-programmet 60 Minutes på CBS at han ikke er overrasket over resultatet, og at presidenten senere ble bekrefetet smittet.

Samlingen i Rosehagen ble holdt utendørs, men videoer og bilder fra stedet viser mange uten munnbind, samt folk som hilser hverandre med klemmer og håndtrykk.

– Jeg var bekymret for at han skulle bli syk da jeg så han i en helt prekær og folketett situasjon, uten at folk ble holdt fra hverandre, og der nesten ingen brukte munnbind, sier Fauci.