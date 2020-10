Spilte for vaffelpremie - kvittet seg med bortebanespøkelse

Elverum Håndball slo endelig Nærbø på bortebane, etter to år med tap på Jæren.

Ellers så suverene Elverum har tapt borte mot Nærbø på Jæren i to år. Søndag kveld snudde de endelig trenden, da de vant 25-23. Kveldens toppscorer var 19 år gamle Tobias Grøndahl, med 12 mål på 13 forsøk.

– Det er ekstremt godt å vinne og endelig få bort det bortebanespøkelset på Jæren. Det er noe med det å spille her, det blir jevnt uansett. Det blir en krig på banen. Heldigvis kom vi seirende ut denne gangen, sier Grøndahl til TV 2 etter kampen.

– Vi har forventet at det blir så tett som det ble. Vi var klare for at det skulle bli kamp helt inn i sluttsekundene, og det ble det jo.

Unggutten kan avsløre en noe spesiell motivasjonsfaktor til hvorfor det ble så mange mål som det ble.

– Det var snakk om på bussen at det skulle bli vafler på den som scora 10 mål. Så det var vel vaflene som var det som fristet da, forteller Grøndahl spøkefullt.

Tilbake på vinnersporet

Elverum er tilbake på vinnersporet, etter tap mot Grøndahls gamle klubb Haslum og Paris Saint-Germain i sine to siste kamper.

– Tre tap på rad er ikke sånn det skal være i Elverum. Vi samler på seiere, ikke tap. Da er det ekstremt godt å snu det her, særlig etter en ekstremt dårlig kamp mot min gamle klubb, innrømmer Grøndahl.

– Før kampen hadde jeg bestemt meg veldig tydelig på at vi ikke skulle tape her i Nærbø igjen. Det var bare viljen som spilte for meg og da gikk det som det gikk, konkluderer Grøndahl.

Elverum Håndball troner nå øverst på tabellen i Rema 1000-ligaen, med 14 poeng og en kamp mindre spilt enn ØIF Arendal Elite på andreplass.

Elverum møter SG FLensburg borte i Champions League, torsdag 22. oktober kl. 20:45.

Neste kamp i for Elverum i Rema 1000-ligaen er hjemme på Terningen Arena mot FyllingenBergen, søndag 25. oktober kl. 17:00.