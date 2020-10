Norsk stjernespiller hentes hjem: – Aldri vært noen overganger i nærheten av denne

Joakim «jkaem» Myrbostad har lenge vært en av de to store profilene Norge har hatt i internasjonal Counter-Strike. Han har de siste årene spilt for Renegades og 100 Thieves – men nå har han blitt hentet tilbake til hjemlandet.

Det er den norske klubben Apeks som har klart å sikre seg signaturen til Joakim. Ifølge rapporter har nordmannen fått tilbud fra klubber som Dignitas og Cloud9, men valget falt til slutt på Apeks.

— Tanken på å bidra til og bygge norsk e-sport ble avgjørende

Han har levd ut drømmen i både Australia og USA, men hjemlengselen kom til slutt.

— Over lengre tid har jeg hatt en plan om å komme hjem til Norge. Når det skulle skje, visste jeg ikke. Når ting ble som de ble med 100 Thieves, gikk tankene mine raskt hjemover. Apeks kom på banen med et tilbud jeg var fornøyd med, og etter en del vurderinger, sier Joakim Myrbostad til TV 2.

Med kjæreste og familie i Norge ble valget kanskje naturlig. Erfaringen hans vil være avgjørende i utviklingen av eksisterende spillere i Apeks.

— Erfaringen min blir avgjørende. Jeg har konkurrert med og mot de beste i mange år, og vet hva som kreves for å lykkes. Hvor god man vil bli, er dog opp til hver enkelt. Det jeg kan gjøre er å vise vei og fortelle hvordan man jobber for å bli best mulig, sier Myrbostad.

Første mulighet til å se ham i aksjon blir når Apeks spiller Loot.bet førstkommende Torsdag. Han blir derfor ikke å se i kveldens dobbelrunde av Telialigaen. Den kan du se gratis på TV 2 Sumo.

— Han er brikken vi har manglet

Sportslig ansvarlig i Apeks, Anders Kjær, er henrykt over lagets nye signering. Klubben har vært etablert som Norges beste lag i Counter-Strike over flere sesonger av Telialigaen, men utviklingen i internasjonale turneringer har gått sakte. Kjær tror folk vil se tilbake på denne signeringen som skillet mellom to epoker for klubben.

— Det sier seg selv at å få inn en så stor norsk profil, som har vært en toppspiller i flere år nå er en gigantisk ressurs. Spillere og klubben, kommer til å dra god nytte av signeringen. Han er rett og slett brikken vi har manglet. Jeg tror om et par års tid når man ser tilbake, så vil forskjellen med Joakim inn være så stor at man ser på før og etter Joakim kom inn som forskjellige epoker, sier Kjær til TV 2.

Signeringen av Myrbostad har løsnet opp rolleproblematikken i laget.

— Joakim er en «entry» spiller, så han vil gå inn i en form for «entry-duo» med Sander. De vil nok være en ekstremt skummel duo å møte for andre, og gir oss bedre rollefordeling i laget. Han tar også rollen som kaptein. Det betyr ikke nødvendigvis at han bestemmer hvilke strategier vi kjører i kamper, men han vil bidra en del sammen med Dennis, sier Kjær.

— En utrolig viktig signering for Apeks

Bak kulissene hos Apeks har det blitt jobbet på spreng de siste ukene. Målet til klubben har siden oppstart vært å etablere et Norsk lag i toppen av internasjonal e-sport. Daglig leder i klubben, Denise Anfinnsen, har brukt utallige timer sammen med sportlig leder Anders Kjær på signere stjernen.

— Det er utrolig viktig for oss, men det er også viktig for e-sport i Norge. Forhåpentligvis får de unge talentene en enda klarere vei og visjon til hvordan man kommer til toppen i en proff organisasjon. Vi jobber hele tiden med å ha de beste norske spillerne som kan hevde seg internasjonalt. Vi har fortsatt Dennis (svensk red.anm.) og trives veldig godt med han i laget samtidig som vi på sikt jobber mot en helnorsk line-up som hevder seg internasjonalt, sier Denise Anfinnsen til TV 2.

Er klubbens visjon å få et «helnorsk» lag opp i verdenstoppen?

— Absolutt, svarer Anfinnsen kontant.

Joakim er en spiller som har imponert stort over lengre tid, og er kanskje i sitt livs form. På spørsmål om avtalens verdi er daglig leder i Apeks litt mer reservert.

— Det er en tre års avtale, utover det kommenterer vi ikke verdien på våre spilleres avtaler.

Spillerens agent, Asgeir Kvalvik, kunne si litt mer om avtalens verdi.

— Vi får mange spørsmål rundt verdien på denne 3-års avtalen. Summer ønsker vi ikke å kommentere konkret, men jeg kan si så mye som at det aldri før har vært noen avtaler i nærheten av denne størrelsesorden i norsk e-sport-sammenheng tidligere, uttaler Asgeir Kvalvik i pressemeldingen til Apeks.