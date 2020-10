Bjørnebye sentral i Horneland-ansettelsen

De smilte og lo da de søndag ettermiddag entret treningsbanen til Brann. Men hvordan kunne det skje - at Kåre Ingebrigtsen skulle få mannen som overtok for ham som sjefstrener i Rosenborg i fjor, Eirik Horneland, til å bli hans assistent i Brann?

Ingebrigtsen smiler lurt når TV 2 stiller ham spørsmålet.

– Jeg må nesten utlevere ham da...ehh...Stig Inge ringte meg og sa at det kunne være en mulighet.

– Stig Inge Bjørnebye?

– Ja, så da takket jeg for tipset og ringte Horneland. Så sånn startet det, sier Branns hovedtrener og ler.

– Jeg er revansjesugen

Eirik Horneland bekrefter opplysningene om at Rosenborgs tidligere sportsdirektør var sentral.

– Ja, Stig Inge kjenner oss begge to og jeg tror han nok tenkte at dette var en god match. Og det tror jeg det kan bli. Jeg tror Stig Inge har tenkt klokt der, sier Horneland som også bekrefter den første telefonsamtalen.

– Jeg fikk en telefon fra Kåre sent en lørdagskveld og gikk noen runder med meg selv og tente på idéen mer og mer, sier Branns nye assistenttrener.

Med så mange linker pekende i retning Rosenborg kan det være lett å tro at duoen har slått seg sammen for å revansjere det som skjedde i Trondheim. Mens Ingebrigtsen avfeier dét, legger ikke Horneland skjul på sparkingen er noe av hans motivasjon.

– Jeg kan ikke snakke for Kåre, men det er klart jeg er veldig revansjesugen på å vise at vi er dyktige og at vi kan få til noe sammen her.

Ferdig i RBK først 1. oktober

Horneland fikk sparken i Trondheim i slutten av juni og ble av mange lansert som mulig Brann-trener da Lars Arne Nilsens epoke var over. Selv hevder han at han aldri var aktuell for jobben.

– Jeg var ferdig i Rosenborg 1. oktober og forholdt meg lojalt til en avtale som jeg hadde med dem. Jeg var derfor aldri aktuell for Brann på det tidspunktet der. Det var nok heller ikke en jobb jeg kunne tenkt meg, for nå ønsket jeg meg en rolle jeg har fått og er veldig happy med det.

– Hvordan vil dere utfylle hverandre som trenere?

– Jeg tror vi skal utfordre hverandre på flere områder- ikke bare på spillet, men også på ledelse og det å pushe hverandre i hverdagen. Det er lagt opp til høye ambisjoner i Brann, det er en sovende kjempe og et stort ansvar å løfte dette opp til ambisjonene som ligger her.

– Hva er dine ambisjoner her?

– De er de samme som Kåre sine. Han har sagt at han ønsker å kjempe om gullet neste år, men aller først gjelder det å få en god finish på 2020, sier Horneland.