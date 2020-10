Mener Klopp bør handle – spår drastiske endringer

Søndag ble det klart at Virgil van Dijk vil være ute i lang tid etter at han ble meid ned av Everton-keeper Jordan Pickford lørdag. Nederlenderen pådro seg en leggbåndskade og skal opereres.

Det er ikke fastslått hvor lenge van Dijk vil være ute, men det vil uansett skape utfordringer for Jürgen Klopp som må klare seg uten sin kanskje aller viktigste spiller. Etter at Dejan Lovren forlot Liverpool i sommer, er det ikke flust av muligheter i midtforsvaret med van Dijk ute. TV 2s fotballeksperter tror Liverpool-manageren må ut og handle.

– De hadde nok stoppere og derfor kunne de la Lovren gå. Nå har de vel egentlig ikke det. De har Gomez og Matip, og Matip er ofte skadet. Så har de Fabinho som kan være stopper, men jeg vil tro at Klopp tenker at han bør ha en til, dersom det viser seg at van Dijk er ute i åtte-ni måneder, sier Brede Hangeland.

Neste overgangsvindu er i januar.

– Da blir det å peke seg ut et alternativ allerede nå, egentlig. Å jobbe med å få det på plass så tidlig som mulig når overgangsvinduet åpner igjen, sier Mina Finstad Berg.

– Et skrekkscenario for Klopp

Men å erstatte van Dijk er på mange måter umulig, påpeker Finstad Berg og Hangeland.

– De mister jo både sin beste fotballspiller, en av sine viktigste ute på matten og i garderoben. De mister en av de spillerne som virkelig har vært nøkkelen til at Liverpool gikk fra å være et lag som spilte morsom fotball, til og faktisk bli vinnere. Der har van Dijk vært helt sentral, så det er selvfølgelig et kjempetap for Liverpool sin det. Det er den verste spilleren de kunne fått en skade på, understreker Berg.

– Det finnes ingen van Dijk nummer to. Det er usannsynlig at Klopp klarer å finne noen som er spesielt bedre enn Gomez og Matip. Det er et skrekkscenario for Klopp, dette her, sier Hangeland.

Spår endring i spillestilen

Selv om Klopp skulle hente inn en ny midtstopper, er det ikke gitt at det blir noen redning for Liverpool av den grunn.

– De skal forsvare en ligatittel, det er der listen ligger. Er sjansen for at de klarer det lavere med van Dijk ute? Ja, det er det, mener Berg.

Det er også mulig at Klopp må legge om spillet og at vi får se et annerledes Liverpool fremover, tror Hangeland.

– Det betyr potensielt mye for spillestilen til Liverpool står ekstremt høyt med laget fordi de har verdens beste midtstopper. Så det kan godt være at Klopp må legge om litt på stilen sin, sier Hangeland og utdyper:

– Spillet til Liverpool er bygget på en del ting. Det er bygget på et press høyt oppe på motstanderens halvdel, og det er bygget på at forsvaret står ekstremt høyt i banen. Det er primært på grunn av at Klopp har van Dijk. Så det er en god nyhet for alle som møter Liverpool, og en elendig nyhet for Liverpool.