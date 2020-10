– Vi må tilbake på trening og jobbe bedre

aKristiansund - Rosenborg 0-0

Saken oppdateres!

En annullert scoring var kveldens høydepunkt da Kristiansund tok imot Åge Hareides Rosenborg søndag kveld og et ellers sjansefattig oppgjør endte med poengdeling. Dermed ligger Rosenborg på en foreløpig bronseplassering, ett poeng bak Molde.

Hareide var ikke imponert over det han så på gressmatten på Kristiansund stadion.

– Det var ingen god fotballkamp fra noen av lagene, synes jeg. Selv var vi veldig upresis og unøyaktige i spillet og skapte lite fremover. Vi kan være fornøyde med det defensive, men vi skal prestere bedre. Vi må tilbake på treningsbanen og jobbe enda bedre, sa Hareide til TV 2 etter kampen.

Han bekymrer deg derimot ikke nevneverdig over å ha mistet muligheten til å ta sølvplasseringen fra Molde.

– Det er fint at vi ligger der vi ligger. Vi har Molde hjemme senere i år, så hvis vi ligger her når de kommer så har vi en mulighet, sa han.

– Hareide så frustrert ut

Det tok 15 minutter før vi så første sjanse, signert Dino Islamovic. Men headingen fra svensken var for svak og gikk utenfor Sean McDermotts stolpe. Like før pause var Rosenborg igjen målfarlige og denne gangen gikk ballen faktisk i nettet bak McDermott, men scoringen ble annullert for offside.

– Det var et innlegg fra Reitan som gikk mot Islamovic, men svensken var i offside. Christian Michelsen kan smile innvendig, men Åge Hareide så frustrert ut. Han var nok ikke helt enig i den avgjørelsen, sa TV 2s Jesper Mathisen om annulleringen i Fotball Xtra-studio.

På reprisen kunne man imidlertid se at avgjørelsen så korrekt ut. Dermed ble det ingen scoring på Pa Konate som fikk løpt inn ballen på bakerste stolpe.

Det ble aldri noen stor fotballkamp i Kristiansund. På overtid var Pål André Helland nære ved å sikre tre poeng for Rosenborg, men skuddforsøket fra trønderen landet oppå nettaket.

Rosenborg mister derfor sølvplassen til Molde, som nå ligger ett poeng foran trønderne på tredjeplass.