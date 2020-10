Tottenham raknet i Bale-comeback

Tottenham - West Ham 3-3 (3-0)

Se Lanzini sin elleville scoring i sammendraget i vinduet øverst!

Saken oppdateres!

Etter at Tottenham hadde styrt showet og fått en 3-0-ledelse, kom Gareth Bale inn til sitt Tottenham-comeback i det 72. spilleminutt. Men derfra og ut gikk det fryktelig galt for Spurs.

Fabián Balbuena til 1-3 for West Ham med åtte minutter igjen på klokken.

Spenningen økte ytterligere da Davinson Sánchez var uheldig og satte ballen i eget nett fem minutter før slutt. Dermed sto det 3-2 på Tottenham Hotspur Stadium.

Tre og et halvt minutt på overtid kom utligningen for West Ham, signert en ellevill scoring av Manuel Lanzini fra 20 meter.

– Jeg må naturligvis analysere andreomgangen. Men til dere vil jeg bare si at slikt skjer i fotball og jeg må bare hylle West Hams tro og vilje. For det er ikke lett å tape 0-3 og å bli dominert, for vi hadde kampen under kontroll. Det er ikke lett for West Ham å beholde troen, sier José Mourinho etter kampen.

– Å slippe inn tre mål og miste den fordelen med tre mål er en stor straff, og etter hvert fortjent. Da vi hadde kontrollen, slapp vi inn det første målet. Etter det fikk West Ham troen og mest sannsynlig klarte ikke mine spillere å håndtere det psykologisk, legger han til.

David Moyes mente spillerne spilte godt kampen igjennom.

– For en manager er det ofte vanskelig å bruke ordet stolt, men jeg må si at i kveld er jeg veldig stolt over å være manager for dette laget. Både på grunn av måten vi spilte på, hvordan spillerne sto på, holdt ut og aldri ga opp, sier West Ham-manageren.

– Sesongen har startet vanvittig rart

– Når Mourinho får analysert denne kampen, kommer han til å kritisere egne spillere for måten de slipper inn målene på. Det var en «freak-kamp», som vi har hatt veldig mange av nå. Kampene er helt ville, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

– Det er en sesong som har startet helt vanvittig rart på veldig mange måter. Det er en del resultater som er veldig overraskende. Tottenham har egentlig kontroll på kampen, og har muligheten til å sette sitt fjerde, istemmer Mina Finstad Berg.

Hyllet Mourinho etter Son- og Kane-show

Klokken hadde ikke engang passert ett minutt før Heung-min Son sendte Tottenham i ledelsen etter oppspill fra Harry Kane.

Duoen var mildt sagt i scoringshumør og syv minutter senere satt nummer to. Denne gang var rollene riktignok byttet, der Kane satte ballen i nettet, mens Son noterte seg assist.

– Som duo har jeg aldri sett dem bedre. Her har Mourinho klart å heve de to som duo til et enda bdre nivå. Vi har visst at de kan spille fantastisk sammen, men slik de spiller nå er helt magisk, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg i studio.

– Jeg var i ferd med å avskrive ham som en defensiv trener, men nå viser han meget gode ting offensivt. Tottenham ser spennende ut, mener ekspertkollega Brede Hangeland.

Innen det første kvarteret ledet Tottenham 3-0. Kane med sin andre for kvelden, mens Sergio Reguilón fikk assisten.