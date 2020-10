Familiens klage avvist: – Betyr at ukulturen bare kan fortsette

– Vi klaget for at feilene og ukulturen mor opplevde ikke må gjenta seg. Derfor er vi veldig skuffet over avslaget fra Helsetilsynet, sier Esther Helen Slagsvold, datteren til avdøde Ingegjerd.

I familien var 89-åringen kjent som «Mommo». TV 2 har tidligere fortalt om dødsfallet, som skjedde etter at Ingegjerd ble gitt for høye doser antibiotika på Hamar sykehus og fikk nyresvikt.

– Vi har forståelse for at familen mener flere uheldige forhold burde vært tatt opp. Men alle momenter og hendelser kan ikke alltid vurderes. Vi har gjort våre valg for å bedre kvaliteten på systemet, sier Fylkeslege Harald Vallgårda, som hadde ansvaret for tilsynssaken.

Brøt loven

Både Sykehuset Innlandet og sykehjemmet i Stange kommune ble i Fylkesmannens tilsynssak kritisert for lovbrudd etter dødsfallet.

Ingegjerd ble gitt for høye doser antibiotika og fikk nyresvikt. Dagen hun ble overført til kortidsopphold på sykehjem trengte hun oksygenbehandling, men fikk det ikke.

Familien, som satt på omgang hos Ingegjerd, mener det også skjedde en serie andre avvik og krenkelser mot henne til hun døde, fem måneder etter feilbehandlingen, både i helsevesenet og i eldreomsorgen. Dette ba de Helsetilsynet vurdere fordi mye ikke ble behandlet av Fylkesmannen.

VONDT: For familien har det vært traumatiserende å oppleve hvordan Ingegjerd ble behandlet sine siste dager. Her er Ingegjerd sammen med barnebarna Vilde (23) og Erle (27) Foto: Privat

Blant annet hevder de:

* At Ingegjerd ikke fikk dialyse etter å ha blitt påført nyresvikt.

* At hun opplevde flere tilfeller av såkalt indre drukning, fordi hun måtte vente unødvendig lenge med væskeansamling i lungene.

* At hun ble påført sykehusinfeksjoner på grunn av manglende smittevern og mangelfull oppfølging av sterile prosedyrer.

* Og at hun ble hensatt til en inhuman måte å dø på, uten adekvat lindring.

Ikke klagerett

Sykehuset Innlandet har valgt å ikke kommentere familiens enkeltpåstander, utover at de tar pliktbruddet som er påpekt til etteretning.

– Ut over det forholder vi oss til at fylkesmannen ikke har funnet andre kritikkverdige forhold, skrev sykehuset til TV 2.

Stange kommune har uttalt at de ikke kjenner seg igjen i alle beskrivelsene, men beklager lovbruddet Fylkesmannen påpeker.

Helsetilsynet skriver i sitt svar at det bare er i saker der det er aktuelt å gi individuelle reaksjoner, at en sak kan oversendes dem. Det understrekes at det ikke er klagerett på Fylkesmannens avgjørelser.

– Henvendelser direkte til Statens Helsetilsyn vil derfor alltid bli oversendt til Fylkesmannen, står det i svaret til familien.

STØTTE: Ingegjerd fikk god hjelp og støtte av barnebarna sine under sykdomsperioden. Her er hun sammen med Rasmus (23) Foto: Privat

– Vil ikke lære av feil

Ingegjerds datter, Esther Helen Slagsvold, er kritisk til svaret.

– Helsetilsynet mener at en klage på Fylkesmannen skal behandles av samme instans, Fylkesmannen. Det betyr at ukulturen og avvikene bare kan fortsette. Hva slags system er dette?, spør hun, og fortsetter:

– Vi er veldig skuffet over systemet. Hvordan skal feil unngås i framtiden om man ikke vil lære av praksis som har ført til lidelse og død for pasienter?

Fagsjef Toril Sagen i Helsetilsynet svarer slik på kritikken:

– Tilsynsmyndigheten består av Fylkesmannen og Statens helsetilsyn. Det er Fylkesmannen sin oppgave å utøve tilsyn med helsepersonell og helsetjenesten. Statens helsetilsyn er overordnet faglig myndighet, men er ikke en klageinstans. Det er lovgiver som har bestemt at det ikke skal være klagerett på avgjørelser fattet av Fylkesmannen.

Helsetilsynet understreker at Fylkesmannen i sine avgjørelser i februar 2020 påpekte brudd på helselovgivningen og har bedt Sykehuset Innlandet og Stange kommune om oppfølging av saken.

– Fylkesmannen vil således være rette instans for mer informasjon om tilbakemelding fra helseforetaket og kommunen, og eventuell videre oppfølging, framholdes det.

– Trist

– Uttalelsen vi har fått viser at feil ikke får noen konsekvenser for helsepersonell, kun for pasientene og deres pårørende. Saken vi har klaget inn burde vært gransket. Nå får vi inntrykk av at ingen tar ansvar, sier Esther Helen Slagsvold.

– Vi synes det er trist å høre om pasienter som ikke får gode nok helsetjenester og som opplever krenkelser fra helsepersonell som er der for å hjelpe dem. Det er først og fremst helsetjenesten selv som har ansvaret for å hindre at slike hendelser skjer, og som vil ha ansvar for å følge opp pasienter, brukere og pårørende som opplever svikt i helsehjelpen, skriver fagleder Toril Sagen.

Familien sier det eneste de kan gjøre nå er å belyse det Ingegjerd ble utsatt for. I håp om at ikke flere havner i samme situasjon.