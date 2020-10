Alpinkometens far valgte omstridt strategi: – Vi fikk en del kritikk

Som tiåring gikk Lucas Braathen til sin far og sa at han ville nå verdenstoppen i alpint. Sammen la de en tiårsplan på bakgrunn av en omdiskutert strategi. En strategi de fikk kritikk for å følge.

Ti år senere sto Braathen øverst på pallen i Sölden. Karrierens første verdenscupseier var et faktum.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal føle ennå. For oss er dette gigantisk som har jobbet med dette i mange år, sier Bjørn Frølich Braathen til TV 2 like etter sønnens seier søndag.

Lucas Braathen kunne juble for sin første verdenscupseier. Foto: Joe Klamar

– Jeg var fascinert over det

Pappa Braathen er naturligvis i strålende humør når TV 2 ringer. Han har nettopp snakket med Lucas på FaceTime og kan rapportere om en stemning i taket i Sölden.

– Det var full samba i bilen der, sier han og ler.

– Nå får jeg ham hjem, også blir det litt pause.

Søndagens seier skal nytes litt de neste dagene. Kanskje skal det også mimres litt tilbake på arbeidet som har blitt lagt ned fra Lucas satte seg sine høye mål og frem til det store øyeblikket den 18. oktober 2020.

– Jeg har alltid stått mye på ski, men har aldri vært noen konkurranseutøver, sånn sett. Jeg er ingen fagmann innen idrett eller trening, men vi gikk igjennom noen prosesser og jeg prøvde å legge opp en plan og strategi for hvordan han skulle nå målet, forteller pappa Braathen.

Han forteller at han måtte ha noe å ta utgangspunkt i. Det ble 10.000 timers-regelen.

Strategien går ut på at 10.000 timer er antallet innsatstimer du trenger for å nå toppsjiktet i noe. Enten det er idrett, musikk eller annet område.

– Det er en omstridt strategi og ikke vitenskapelig dokumentert. Men jeg var fascinert over det studiet og hvordan man kunne nå et verdensklassenivå. Så vi la den strategien i bunn, forklarer Braathen.

Fikk kritikk

Lucas startet relativt sent på ski, men det ga mersmak. Det tok ikke mange treningstimene før han fortalte pappa om verdenstopp-målet.

– Han begynte jo i prinsippet på null da han var ti år, så vi måtte se på hvor mange år som var realistisk å klare denne treningsmengden på. Åtte år var ikke realistisk, 15 år var en risiko for da var toget for stipend gått. Så da satte vi en tiårsplan.

Det innebar at alpinkometen måtte begynne med veldig stor mengde trening fra ung alder.

– Han var nok ikke mer på ski enn gjennomsnittet, men begynte med mye mengde innen forskjellig trening. Mange mente jeg kjørte ham for hardt, og vi fikk en del kritikk. Men jeg har aldri kjørt ham for hardt, Lucas ville det selv, påpeker Braathen og legger til:

– Jeg tror at en av grunnene til at han har holdt seg skadefri og har god fysikk, er at han bygde toleranse for mye trening i ganske ung alder. Det har lært ham å tåle den smerten det til dels er å drive med hard trening. Jeg tror det har vært en fordel for ham.

Utenom skitrening var det mye lekbetont trening og andre idretter ble brukt i treningshverdagen. Trening skulle ikke bare være slitsomt og tungt.

– Vi har gjort det på vår måte. Mye har vært tradisjonelt, men noe har vært mindre tradisjonelt som stupetrening, turn og akrobatikk. Vi har tenkt at kroppsbeherskelse og motorikk er viktig for å bli god i alpint, og begynte tidlig å bruke stupetrening som en del av motorisk trening, noe han synes er gøy å holde på med, forklarer Braathen.

– Vi har gjort våre vurderinger på hva som er viktig, men det er klart at han er et produkt av mye av det som har skjedd i Bærum skiklubb.

– En vanvittig glede

Når han har sett utviklingen til sønnen er det er særlig én ting som imponerer Braathen.

– Lucas er veldig flink å gjennomføre planer og gjør ofte mye mer enn det vi har planlagt. Han har en veldig treningsglede. Denne viljen og staminaen til å gjøre jobben er det jeg er mest imponert over.

– Hva følte du da han tok verdenscupseieren?

– Det er en vanvittig glede. Man tør ikke tro at det er sant, egentlig. Jeg er ikke tett på treningshverdagen til Lucas lenger, men vi snakker mye sammen. Han sier jo det at på en dag der han treffer teknisk og mentalt har han ferdigheter til å være helt der oppe. Det har vi sett konturene av de siste årene. Han har utviklet de ferdighetene vi trodde var nødvendig.

– Det er mange som legger ned mye jobb uten at man nødvendigvis klarer det, for det er ingen garanti. Men det er gøy når man når mål, og det er gøy når han lykkes.

– Kanskje vi må ringe de største kritikerne av 10.000 timers-regelen nå, sier pappa Braathen og ler.