Braathen (20) hylles etter Sölden-bragden: – Skummelt god

Lucas Braathen ble historisk etter å ha vunnet verdenscupåpningen i storslalåm i Sölden.

Ikke bare tok 20-åringen sin første verdenscup-seier i karrieren, men han ble også tidenes yngste vinner av et Sölden-renn.

– Utviklingskurven hans er skummelt god. Det er rask progresjon og han griper den med begge hender. Det er ganske morsomt, for det virker som han bruker hver trening til å forbedre seg. Jeg tror dette bare er begynnelsen, sier TV 2s alpinekspert Nina Haver-Løseth.

Mener treningen har gitt resultater

Etter rennet i Sölden la han ikke skjul på at han har trent hardt for å ha kommet så langt.

Og det gjenspeiler seg i resultatet. Under sesongåpningen i Sölden i fjor tok Braaten sin første topp ti-plassering, da han ble nummer seks.

I år gikk han derimot helt til topps.

– Jeg kan ikke tro at denne dagen har kommet allerede, men jeg kan sverge på at jeg har jobbet «ræva» av meg for at dette skulle gå. Det sykt digg, wow!, sa Braathen til TV 2 etter seieren.

– Det å stole på at man har forberedt seg best mulig og «switche» om for å få på det ekstra spenningsnivået, slik at man får ut det beste av seg selv, har han vist seg å være god på, sier Løseth før hun legger til:

– Det er veldig mange utøvere som får det til på trening, men så klaffer det ikke i renn. Så det er en kunst og en balansegang å finne riktig spenningsnivå. Det at han har klart det i en alder av 20 år er stort.

– Dette er noe som bygger enda mer selvtillit

Med seieren i Sölden sørget Hokksund-gutten for at Norge tok sin første seier i Sölden på 13 år. Sist gang en mannlig alpinist vant et renn der var i 2007. Det var Aksel Lund Svindal.

Nå tror TV 2s eksperter tror Hokksund-gutten kan nå langt.

– Dette er en dag han kommer til å huske resten av livet. Hans første seier og den følelsen er innmari god. Dette er noe som bygger enda mer selvtillit. Det er ren idrettsglede og man ser hvor mye den seieren betydde for ham, slår Løseth fast.

– Alt det fysiske arbeidet, alt det treningsarbeidet, rå sesongforberedelser og den mentaliteten til Lucas Braathen, gir oss vår første seier i Sölden på 13 år, sier TV 2s alpinekspert Christopher Frankum.

Også han roser Braathens treningsmentalitet.

– Hvordan han uttaler seg om kjøringen sin, innstilingen og motivasjonen ... han har lekt, men også vært alternativ i treningen og samtidig gjort den jobben som kreves, sier Frankum.