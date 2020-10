Gullkampen lever i Toppserien

Vålerenga - Rosenborg 1-1

Vålerenga var nære ved å sikre seg tre viktige poeng i kampen om gull i Toppserien. En sen scoring fra Rosenborgs Sara Kanutte Fornes spolerte osloklubbens sjanse til å rykke fra. Gullkampen lever videre i aller høyeste grad, med Vålerenga på topp og kun ett poeng ned til Rosenborg og Avaldsnes når det gjenstår tre runder.

– Ja, det var denne kampen vi trengte å ta poeng i eller vinne. Dette var et ekstremt viktig poeng, sa Rosenborgs sisteskanse Kristine Nøstmo til TV 2 etter kampen.

Rosenborg møter Avaldsnes, Sandviken og Klepp i sine tre siste kamper for sesongen. Kampen mot Avaldsnes, som ligger på tredje plass med like mange poeng som RBK, blir spesielt viktig.

– Vi må ta en kamp om gangen. Det blir en seriefinale hver kamp nå fremover, sa Nøstmo.

Vålerengas Andrine Tomter var tydelig skuffet etter å ha rotet bort to poeng på overtid.

– Det var rett og slett jævlig surt. Vi spiller ikke vår beste kamp i dag, så sånn sett er det fair med ett poeng. Men det var sinnssykt surt. Nå må vi bare glemme det her og se fremover, sa Tomter etter kampen.

– Vi er langt fra vårt beste og sliter med det offensive. Vi er relativt solide defensivt, selv om de kommer til noen fete sjanser. Nei, i dag er bare piss-surt, sa hun.

Nervøs start for begge lag

Det var en tilsynelatende nervøs start på kampen da Vålerenga tok imot Rosenborg for en skikkelig toppkamp i Toppserien. Vålerenga og Rosenborg er to av lagene som sammen med Avaldsnes og LSK Kvinner fortsatt kjemper om seriegullet.

Rosenborgs Cesilie Andreassen var nære scoring for bortelaget etter en drøy halvtime spilt, men hun ble stoppet av en klasseredning fra Jalen Tompkins. Da gikk det bedre for Vålerengas Janni Thomsen etter pausen. Det som først lignet på et dårlig plassert innlegg gikk over alle i feltet, inkludert keeper Kristine Nøstmo, og la seg fint i lengste hjørne.

– Når man kikker på den ligner den kanskje på et innlegg og det var det kanskje også. Det var litt hell, men sånn er fotballen. Jeg hadde litt flaks i dag, sa Thomsen om det underlige målet.

Det så ut til at Vålerenga skullet ta alle tre poengene, men en scoring på overtid fra Sara Kanutte Fornes sørget for poengdeling. Dermed lever gullkampen videre i Toppserien, med tre runder igjen.