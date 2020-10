Sagosen tilbake på rekordtid

Sagosen fikk revet av muskelfiber i høyre lår i serieåpningen for 14 dager siden, og klubben varslet at han kom til å være ute i minst tre uker.

Men til det prestisjetunge oppgjøret mellom Kiel og Flensburg var Sagosen på banen minst en uke før først antatt.

Han startet på benken, men fikk etter hvert mye spilletid. Han traff kun på ett av seks skudd, men hadde også fire assist og bidro sterkt til den store seieren over erkerivalen.

– Sander var overraskende raskt tilbake. Han traff ikke på alt, men det er ikke uvanlig etter en skade. Han viser hvor viktig han er for laget. Kiel har underprestert så langt i sesongen. Nå fikk de en storseier i en av de viktigste kampene, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Harald Reinkind scoret fem mål for Kiel. Magnus Abelvik Rød lagde tre mål for Flensburg. Gøran Johannessen hadde to.

Torbjørn Bergerud stod i mål for Flensburg men ble utkonkurrert av Kiels danske målvakt Niklas Landin. Magnus Jøndal fikk kun noen få minutter på tampen av kampen.