Slått av erkerivalen på målstreken: – Det svir ekstra

Se duellen i videovinduet øverst!

Mathieu van der Poel kom seirende ut av sykkelklassikeren. Han slo sin største rival, Wout van Aert, på målstreken.

– Det nederlaget der for Wout van Aert, etter å ha mer eller mindre, skjelt ut van der Poel etter det som skjedde i Gent–Wevelgem for en uke siden. Det svir ekstra, sier TV 2s kommentator Christian Paasche.

Alexander Kristoff kom på 3. plass etter å ha vunnet massespurten i hovedfeltet.

Flandern rundt koket ned til en duell mellom rivalene Wout van Aert og Mathieu van der Poel. Den kom sistnevnte seirende ut av.

De to sykkelstjernene hadde før rittet vært i tottene på hverandre.

– Det var bare én rytter som markerte meg spesielt. Han foretrakk å se meg tape enn å vinne selv, uttalte van Aert etter Gent-Wevelgem.

– Det er et gigantoppgjør. Det er kanskje de to råeste syklistene, ved siden av Alaphilippe, når det gjelder endagsryttere de siste årene, uttaler Paasche.

Edvald-brudd

Edvald Boasson Hagen stakk av fra hovedfeltet med drøyt 100 kilometer igjen av klassikeren.

Det var like før de skulle kjøre over togsporet. Rudsbygdingen kom seg akkurat over togsporet før vaktene satte opp sperrebåndet.

Hovedfeltet måtte på sin side vente til toget hadde passert, og Edvald hadde etter at hovedfeltet kom seg i gang igjen 46 sekunder ned til hovedfeltet.

Opp til bruddet som gikk tidligere har det norske håpet rundt seks minutter, men drøyt ti kilometer senere var Boasson Hagen blitt hentet inn igjen av hovedfeltet.