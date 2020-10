Alaphilippe raste etter kollisjon med motorsykkel: – Det er en vanvittig stor tabbe

Se hendelsen i videovinduet øverst!

35 kilometer før mål i Flandern rundt gikk stjernesyklist Julian Alaphilippe i bakken etter en kollisjon med en motorsykkel.

Deceuninck-Quick Step-rytteren dundret i bakken før han lå og vridde seg i smerte.

– En unnamanøver fra juryen, de på motorsykkelen, som ikke Alaphilippe ser gjør at han går rett i bakken. Han ligger og hyler av smerte. Det er rett og slett tragisk, sier TV 2s kommentator Christian Paasche.

TV 2s sykkelekspert Thor Husovd mener både juryen og Alaphilippe var uoppmerksom.

– Man kan si at Alaphilippe ikke følger helt med, men det er ikke Julian Alaphilippe sin skyld. Det er motorsyklisten som står midt i veien, og han skal ikke stå der uten å gi noen form for signaler. Det er en vanvittig stor tabbe, og utrolig leit for Alaphilippe, sier Thor Hushovd.

– Motorsykkelen står ikke helt stille. Det ser ikke ut som den er helt parkert, men de er i ferd med å bremse ned farten. Det ser ut som Alaphilippe snakker i radioen og ser litt ned, og så ser han opp når han kjører inn i motorsykkelen, følger Mads Kaggestad opp.

Mathieu van der Poel kom seirende ut av rittet, etter å ha slått sin erkerival Wout van Aert på målstreken.