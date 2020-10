Horneland om Brann-jobben: – Det blir utrolig interessant

Mannen som erstattet Kåre Ingebrigtsen i Rosenborg i 2019 er nå blitt Brann-trenerens nye assistent. Horneland har signert en kontrakt ut 2022.

Dermed vil to tidligere RBK-trenere lede Brann videre. Det ble offisielt på en pressekonferanse på Brann Stadion søndag ettermiddag. Horneland tar over etter Robert Hauge.

– Det var mye folk på en assistenttrener-ansettelse, det må jeg si, innledet Horneland med latter til den fremmøtte pressen.

– Jeg er veldig glad for å få tillitten til å komme til Brann og Bergen. Jeg gleder meg veldig til å jobbe sammen med Rune (Soltvedt), Kåre (Ingebrigtsen), klubben Brann og den spillergruppen som sitter i garderoben. Det blir utrolig interessant. Det er store ambisjoner i Brann, og det gleder jeg meg til å få være en del av og utvikle videre. Så, takk for det Kåre og Rune, fortsetter han.

Dette er Hornelands første trenerjobb etter at han måtte gi seg i Rosenborg i sommer. Han har tidligere vært hovedtrener for Haugesund.

– Vi får inn en faglig dyktig mann og en som kjenner norsk fotball veldig godt. Og vi får inn en utrolig fin type som vi gleder oss til å samarbeide med de neste årene, sier Branns sportssjef Rune Soltvedt.

– Det er ikke noen tvil om at vi enormt glade for å ha Eirik på plass her. Det er en kjempestor kapasitet og en mann med mye erfaring og spisskompetanse. For oss styrker det trenerteamet veldig. Vi bare gleder oss til å komme i gang og utvikle Brann. For det trenger vi, sier Ingebrigtsen.

Etter at Ingebrigtsen kom inn i august har Brann kun vunnet én av syv kamper.

– Når det var mulig, var det egentlig aldri noen tvil. Det viktigste tror jeg er at vi er ulik. Det blir noen flotte fighter om hvordan vi skal utvikle oss, sier Brann-treneren om hvorfor han ønsket Horneland til klubben.