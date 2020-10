Beordrer utvisning av 231 radikaliserte utlendinger

Halshuggingen av læreren Samuel Paty (47) har vekket sterke reaksjoner i Frankrike, og søndag er det flere demonstrasjoner i Paris, Lyon, Strasbourg og Marseille.

Ifølge radiostasjonen Europe 1 vil Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin slå hardt ned på de radikale, muslimske kreftene i landet.

Innenriksminister Gérald Darmanin. Foto: Reuters/NTB

Krisemøte

Innenriksministeren beordrer utvisning av 231 utenlandske statsborgere som er mistenkt for å ha blitt radikalisert, erfarer radiostasjonen.

Darmanin innkalte til krisemøte med de ansvarlige for utvisninger i ulike deler av landet klokken 14 søndag.

Flere spør nå om læreren burde vært beskyttet, siden han var oppe i en konflikt om de omstridte Muhammed-karikaturene.

Både Paty og skolen han jobbet for mottok trusler. 47-åringen var likevel ikke under politibeskyttelse, og var på vei fra skolen da han ble angrepet av den mistenkte gjerningsmannen Abdullakh Anzorov – en 18 år gammel mann som opprinnelig er fra Tsjetsjenia, født i Moskva.

Politiet har så langt pågrepet elleve personer. Blant de elleve pågrepne er elevens far og den kjente islamisten Abdelhakim Sefrioui. Det er også angriperens 17 år gamle bror, foreldre og bestefar, ifølge Frankrikes statsadvokat for antiterrorisme.

Startet nettkampanje

Patys bruk av Muhammed-karikaturer i undervisning om ytringsfrihet hadde vekket sinne blant muslimske foreldre på skolen.

Faren til en av 47-åringens elever krevde at han skulle få sparken og satte i gang en nettkampanje for å «mobilisere» mot ham etter den omstridte timen om ytringsfrihet.

Den 13 år gamle datteren var imidlertid aldri tilstede i timen, da tegningene ble vist.

Halvsøsteren til faren til den 13 år gamle eleven i klassen til Paty dro til Syria i 2014. Hun sluttet seg til IS og er etterlyst internasjonalt, skriver Le Figaro.

Da jentas far ble pågrepet fredag kveld, var han sammen med den kjente islamisten Sefrioui, som har vært kjent for å være en radikal muslim gjennom tyve år. Han hadde såkalt kode «S», som gjør at sikkerhetstjenestene mener han kan gjennomføre et attentat.

Kalte læreren «bølle»

Han hadde sammen med faren filmet foran skolen og intervjuet datteren. I videoen som har sirkulert på nettet de siste ukene kalte han læreren en «bølle» og skal også ha avslørt navnet hans.

Faren anmeldte læreren, og læreren ble innkalt til politiavhør den 12. oktober. Etter dette anmeldte læreren faren for ærekrenkelse. Både skolemyndighetene lokalt og sikkerhetspolitiet med ansvar for denne regionen hadde fått konflikten ved skolen på sitt bord.

Jean-François Ricard i den franske påtalemyndigheten opplyste lørdag at den 18 år gamle tsjetsjeneren ba elever peke ut læreren for ham.

Ricard sa ifølge Reuters at tsjetsjeneren la ut et bilde av den drepte læreren på Twitter etter angrepet. Han skal også ha skrevet at han hadde drept Samuel Paty.

Ifølge TV-stasjonen BFMTV har politiet funnet bilder av den drepte på gjerningsmannens telefon.