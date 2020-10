– Jeg er ikke god på å være singel

Linni Meister (34) har nå vært singel i litt over tre måneder etter at det ble brudd med sin 11 år yngre forlovede Niklas Tangen Klein (23).

I mai i år sa Meister til TV 2 at koronapandemien reddet forholdet deres. Men kort tid etter meldte Se og Hør at det var brudd for paret.

– Vi fant ut at vi trengte en pause. Vi er fortsatt veldig gode venner, og det er ingen nye involvert, fortalte hun til bladet.

Halvnaken foran kamera

Tre måneder senere møter vi Meister på fotoshoot for sin egen undertøyskolleksjon hun har med MyMuse.

Se hele intervjuet med 34-åringen i videovinduet øverst i saken.

– Det er en kolleksjon som inneholder masse lekkert undertøy, forteller modellen og viser frem stolt plaggene hun har designet.

Meister er vant til å posere lettkledd foran kamera, noe hun har gjort i mange år

– For meg er det en veldig naturlig ting å bli tatt bilder av, jeg har gjort det i noen år nå. Alle mennesker, hvert fall de fleste går med undertøy, sier hun.

34-åringen forteller at produksjonen har tatt lengre tid grunnet den pågående pandemien.

– Fabrikkene har vært stengt, ting har tatt lengre tid å få sendt, alt tar mye lengre tid. Så vi skulle gitt kolleksjonen ut for noen måneder siden, sier hun.

Stolt av sønnen sin

Meister forteller at hun og sønnen, Dennis (11), fremdeles bor på samme sted og at båndet mellom dem har blitt sterkere etter bruddet med Tangen Klein.

– Dennis har taklet det som en helt. Vi er veldig flinke til å snakke med han om alt, og han er heldig som har en mamma og pappa som elsker han over alt på denne planeten, sier hun stolt.

Hun forteller videre at sønnen fremdeles har kontakt med tidligere bonuspappa, men at sønnen syns det er kjekt å ha ekstra tid med mamma.

– Jeg tror han syns det er litt kult å ha mamma hundre prosent for seg selv, og vi bonder mye sterkere på en annen måte nå som det bare er oss to. Vi har det veldig bra og jeg er så takknemlig for sønnen min, sier modellen.

Dårlig på å være singel

Meister forklarer at de siste tre forholdene hun har hatt har vart i over fire år.

– Jeg skal ikke lyve, jeg er egentlig ikke noe flink på å være singel. Jeg har så å si aldri vært det før. Jeg tror kanskje det er litt lurt av meg og bare finne meg selv. Lære å være litt alene, og så får vi se hva fremtiden bringer, sier hun før hun raskt følger opp:

– Jeg skal selvfølgelig ikke leve livet mitt alene, men det er ikke noe jeg stresser med akkurat nå.

Hun meddeler at det kommer en del frierbrev, men at det ikke er der fokuset hennes ligger akkurat nå.

– Jeg leter ikke, men dukker den rette opp, så blir det oss, sier hun.