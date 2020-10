Raser mot Agüero: – Fullstendig uakseptabelt

Manchester City-Arsenal 1-0

Mot slutten av første omgang ga linjedommer Sian Massey-Ellis et innkast til Arsenal, en avgjørelse Sergio Agüero var uenig i. Da gikk argentineren bort for å dele sin mening og grep henne mellom skulderen og nakken.

I kjølvannet av kampen hagler reaksjonene mot Agüero i sosiale medier. Blant annet fra Labour-politikeren Rosena Allin-Khan.

– Hvem tror Agüero at han er? Fullstendig uakseptabelt, skriver hun på Twitter.

Agüero ble også kritisert av britiske fotballeksperter for å ha uttrykt sitt sinne med fysisk kontakt.

Spisslegenden Alan Shearer slo fast under BBCs sending at Agüero ikke burde lagt hånden på linjedommeren.

– Det var ikke noe fint å se. Han burde ikke ha gjort det, sa Shearer, ifølge The Guardian.

Arsenal-legenden Ian Wright stemte i.

– Hva var det for noe? Unødvendig, og unødvendig nedlatende. Det føltes veldig rart, sa han.

Agüero kunne ha blitt utvist dersom grepet ble ansett som aggressivt eller truende overfor dommeren. Argentineren slapp ustraffet unna, og vil heller ikke stå overfor en straff i etterkant, skriver The Guardian.

Etter kampen tok en oppgitt Pep Guardiola stjernespissen sin i forsvar.

– Kom igjen, folkens. Sergio er den snilleste jeg har møtt i livet mitt. Se etter problemer i andre situasjoner, ikke denne, sa City-manageren, ifølge Daily Mail.

Micah Richards, tidligere City-spiller og nå fotballekspert for Sky Sports, sier at Agüero burde visst bedre. Samtidig roser mener han at Masey-Ellis håndterer situasjonen bra.

– Jeg tror ikke han mente å gjøre det. Man må vise respekt for dommerne. Han vet at man ikke skal ta på dommerne, for det ser ikke bra ut, sier Richards, ifølge Sky Sports.

Tidligere Aston Villa-spiss Gabriel Agbonlahor mener at Agüero burde unngått å berøre linjedommeren.

– Det setter et dårlig eksempel for barna som spiller fotball, og ikke noe vi burde se i Premier League. Da jeg spilte for Villa, ble jeg noen ganger sint for avgjørelser. Men man går ikke bort og legger hånden på dommeren, sier han.