Norsk alpinkomet tok sin første verdenscup-seier

Se Braathen kjøre inn til seier i vinduet øverst!

Lucas Braathen gjorde et ellevilt renn under søndagens verdenscuprenn i storslalåm i Sölden. 20-åringen vant med fem hundredeler foran sveitsiske Marco Odermatt og tok sin første seier i verdenscupen.

Braathen kjørte i mål på tiden 2,14.41.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg har faktisk ikke ord. Jeg kan ikke tro at denne dagen har kommet allerede, men jeg kan sverge på at jeg har jobbet «ræva» av meg for at dette skulle gå. Det sykt digg, wow!, sier Braathen til TV 2.

– Den kommer tidlig i karrieren. Det er en vanvittig sterk prestasjon. Den kjøringen han viste med en feil i tillegg, og måten han ga gass... jeg blir sittende helt stum. Det er helt fantastisk, sier TV 2s alpinekspert Nina Haver-Løseth.

20-åringen gjorde en feil som kunne være utslagsgivende, men klarte likevel å hente seg inn igjen.

– Jeg tenkte at «nå ligger jeg ganske tynt an». Men når toppfarten er så stor som den er i dag, så går det an å kjøre fort selv med småfeil, påpeker han.

Sist en nordmann vant i Sölden var i 2007 – det var Aksel Lund Svindal.

– Jeg fikk noe informasjon av at vi hadde dårlig «track record» her. Jeg orket ikke å sitte på det noe lenger, så da måtte jeg bare gjøre noe med det i dag.

Henrik Kristoffersens pallplass fra første omgang røk i andre omgang. 26-åringen endte til slutt på 4. plass.

Leif Kristian Nestvold-Haugen gjorde også et solid renn, men havnet likevel over sekundet bak Braathen.

Pallplass i første omgang

Etter første omgang lå Braathen på 5. plass – 24 hundredeler bak daværende leder Gino Caviezel.

Henrik Kristoffersen kjørte derimot inn til 3. plass etter 1. omgang i Sölden – ett tidel bak sveitsiske Gino Caviezel som vant den første omgangen med tiden 1:08,13.

– Det kjennes greit ut så langt. Det er noe av det bedre jeg har gjort i Sölden. Jeg må tørre mer for det er ned henget det avgjøres, sa Henrik Kristoffersen til TV 2 etter den første omgangen.

26-åringen har aldri blitt bedre enn nummer seks i verdenscupåpningen. Der var i Rettenbachbreen – et stykke over byen Sölden,

Aleksander Aamodt Kilde startet bra og lå lenge an til en god tid, men kjørte ut.