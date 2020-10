Vil bryte forbannelse: – «Heldigvis» er det korona i år

Se Nærbø - Elverum fra klokken 20:25 på TV 2 Sport 2 og Sumo.

Elverum har vært Norges klart beste håndballag på herresiden de siste årene, og har nå Europa som lekegrind. Ukentlig spiller de mot de beste lagene med de største stjernene i Champions League, men å vinne på Jæren mot lille Nærbø, det har ikke Elverum klart.

– Det er en gjeng med gode spillere som aldri gir seg, og de er spesielt gode hjemme, sier Simen Holand Pettersen.

Venstrebacken til Elverum, som er sønnen til tidligere landslagstrener Gunnar Pettersen, er født i 1998 og kjenner Nærbø spillerne godt. Stammen i laget fra Jæren er en vennegjeng født i det året.

Holand Pettersen har spilt mot dem som klubbspiller, og med dem på yngre landslag.

– De to gangene vi har møtt dem borte viste de krigerinnstilling, og vi var ikke helt på topp, forklarer han.

Elverum var store favoritter på Jæren for to sesonger siden da Nærbø var nyopprykket, men tapte 29-30.

Foran oppgjøret forrige sesong sa Nærbøs Steffen Stegavik, med fortid i Elverum, dette til TV 2 før kampen:

«Vi vinner 1 av 20 ganger mot Elverum og vi vant i fjor. Men gutta her er gale nok til å tro på at det kan skje igjen»

Så vant Nærbø igjen, 31-29. Det var den eneste kampen Elverum tapte i hjemlig serie og cup forrige sesong.

– De stapper jo hele bygda inn i hallen og lager masse liv og trøkk. Vi ble tatt på senga. Men i år er det korona, «heldigvis», så vi får satse på at de ikke får alle inn og at det kan snu det, sier Elverums målvakt Emil Kheri Imsgard med et smil.

Han er også 98-modell og kjenner Nærbø-spillerne både som mot og medspillere. Kanskje kan korona-situasjonen med kun 200 tilskuere hjelpe Elverum til å vinne kampen de ikke har klart å vinne.

– På papiret er vi et sterke lag, sier Holand Pettersen. Det er en kamp vi skal vinne, men alt kan skje på Jæren. De trener godt og er seriøse i alt de driver med, så jeg er ikke overrasket over at de skaper trøbbel for de fleste.

– De gjør jo noe riktig, mener Imsgard.

– De har skaffet seg en god håndballkultur som matcher oss når vi ikke er helt på topp. Det skal de ha all ære av. Det er lagt ned mye god arbeid, og vi skal ikke kimse av at det er et godt lag, fortsetter han.

Før oppgjøret søndag har Elverum gjort noe så sjeldent som å tape to kamper på rad. Mot Haslum i serien og mot PSG i Champions League.

– Tapet mot Haslum gjør at vi er revansjesugne. Vi må vise i den norske serien at vi ikke går på slike blemmer igjen. Nå har vi missa en kamp i år og må være enda mer skjerpa enn vi har vært tidligere. Det gjelder å være på, sier Simen Holand Pettersen.

– Dere tåler ikke enda et tap mot Nærbø?

– Nei, nei det gjør vi ikke, slår Emil Kheri Imsgard fast. Og som lag er vi for gode for det. Og skal vi ta titler må vi ta disse kampene.