Forlovet: – Vi har grått oss tomme

Tidligere i år kunne Henrik Elvejord Borg (25) avsløre overfor God kveld Norge at han har funnet lykken igjen.

– Jeg har fått meg kjæreste i Sverige, og det er veldig, veldig hyggelig. Så jeg tilbringer karantenetiden her nede, forteller en forelsket Elvejord Borg.

Svensk programleder

Den utkårede heter Lisa Anckarman (30) og er en svensk kjendisstylist og YouTuber. Anckarman leder også den svenske versjonen av «Studio Paradise».

– Det er kjekt å være sammen med noen som er kjent med å være i media og rampelyset. Man er mer på samme plan, kan man si det? sier den tidligere «Ex on the Beach» -deltakeren.

– Det har vært veldig fint, og jeg kan si det at jeg er på det lykkeligste jeg har vært i livet, og det er Lisa hovedgrunnen for.

Forlovet

Søndag la Elvejord Borg ut på Instagram at han hadde fridd til sin utkårede.

– HUN SA JA!!!! Jeg skal gifte meg med min beste venn. Endelig hjemme, skriver han.

25-åringen har bosatt seg i Sverige hvor han bor sammen med Anckarman.

Tenkt på det lenge

Til God kveld Norge kan Elvejord Borg avsløre at han har planlagt frieriet i lang tid.

– Jeg har tenkt på det siden i sommer, men jeg måtte spare penger fordi disse damene skal ha så mange diamanter, forteller han spøkende.

Han forteller at ha kjøpte ringen på tirsdag og at han var nervøs for om det ble et ja, eller nei.

– Vi har jo snakket om det, men det er et spenningsmoment uansett. Blir det ja, eller blir det nei, sier han.

Gråt

Elvejord Borg forklarer at han hadde booket et hotellrom og latet som at han skulle blogge.

– Også tok jeg frem ringen, og hun sa: Frir du til meg nå? sier han og fortsetter:

– Vi har grått oss tomme og jeg er så glad og lettet, sier han.