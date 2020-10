Minst fem soldater døde etter jordskred i Vietnam

Fem soldater har mistet livet og 17 soldater er savnet etter et stort jordskred i Vietnam søndag. Landet er inne i sin verste flomperiode på årevis.

Kraftig regn har rammet Midt-Vietnam i over én uke. Minst 64 personer har omkommet som følge av flom eller jordskred, opplyser landets myndigheter.

En militærbase i Quang Tri-provinsen har blitt truffet av steiner, og 22 soldater antas å ha blitt begravd under tykk gjørme, ifølge regjeringen. Fem lik har så langt blitt funnet.

Nylig ble 13 redningsarbeidere funnet omkommet etter et mislykket forsøk på å redde ansatte på et vannkraftverk rammet av skred. To ansatte er også funnet døde, og 15 er fremdeles savnet.

