Biden holder stand

Med 16 dager igjen av valgkampen holder Joe Biden fortsatt stand mot en stadig mer aktiv president. Den nasjonale ledelsen er nå på 8,2 prosentpoeng, mot 7,8 poeng på forrige TV 2-snitt.

Det er tallknuser Terje Sørensen som beregner TV 2s vektede snitt basert på de ferskeste målingene fra USA.

– Bidens ledelse er solid. Problemet hans er at mange av velgerne ikke stemmer på Biden, men mot Trump. Derfor er han sårbar for eventuelle negative nyheter de siste ukene, sier Sørensen.

TALLKNUSER: Terje Sørensen er TV 2s tallknuser. Foto: Katrine Sæverud

– Ikke glem at det var på denne tiden for fire år siden at Trump for alvor begynte å lukke gapet til Clinton.

– Den neste uken blir spennende. Hvis Biden leder med 8 poeng neste uke, er det nok kjørt.

Akkurat som på torsdag gir Sørensens modell Biden en noe mindre ledelse enn de mest kjente modellene i USA. Hvorfor det?

– Vår modell inneholder bare målinger for de seks siste dagene, forklarer Terje. Han er skeptisk til modeller som inkluderer eldre målinger så tett opp mot valget.

Stillingen i valgmenn

Det er ikke nødvendigvis den som får flest stemmer nasjonalt som blir president i USA. Landets indirekte valgordning handler om å samle flest valgmenn og første kandidat til 270 vinner. Ifølge TV 2s prognose leder Biden fortsatt solid, med 333 mot 205 valgmenn.

For å vinne må Trump fravriste Biden 65 valgmenn til. Det må han gjøre i de jevneste vippestatene. I det vi har kalt «andre forsvarslinje» er Trump i posisjon til å stjele North Carolina tilbake fra Biden. I så fall vil han sikre seg 15 av de 65 valgmennene han trenger.

I «første forsvarslinje», statene der Trump vant med minst margin i 2016, er det lenger frem. Men hvis vi tenker oss at den sittende presidenten begynner å forsyne seg bakfra på listen, vil han med Arizona, Florida og Wisconsin sikre seg nøyaktig 270 valgmenn.

Noe skjer i Michigan

Joe Biden har lenge ledet med klar margin i Michigan. Han ligger fortsatt klart foran Trump, men de siste par dagene har målingene relativt sett flyttet seg kraftig mot presidenten.

Den politiske situasjonen i staten er ladet etter at FBI avslørte attentatplaner mot den demokratiske guvernøren Gretchen Withmer. Så sent som lørdag kveld ropte Trump-tilhengere «lock her up» med klar adresse til Withmer, som er blitt anklaget for å være for hard på hånden under nedstengningen av staten i vår.

– Samtidig har Joe Biden gått hardt ut mot statens republikanske senatskandidat John James og kalt han «en katastrofe», forklarer Terje Sørensen.

– Det er ikke sikkert at det var så lurt.

Utfordreren James ligger like bak demokratenes kandidat og Sørensen tror tallene er i ferd med å smitte over på presidentmålingene.