Influenceren trodde ikke på koronaviruset – døde av covid-19

Influenceren Dmitriy Stuzhuk var opptatt av trening og helse, og fortalte sine 1,1 millioner følgere på Instagram at koronaviruset ikke fantes.

Den topptrente mannen var 33 år da han døde av covid-19, melder Sky News.

Ukraineren ble smittet under en reise i Tyrkia, og våknet med pusteproblemer. Han ble innlagt på sykehus i hjemlandet etter å ha testet positivt på koronaviruset.

– Trodde covid ikke fantes

Da Stuzhuk ble syk, postet han sine tanker til følgerne sine:

– Jeg var en som trodde at covid ikke fantes ... Helt til jeg ble syk.

Han skrev på sosiale medier at kapasiteten på sykehuset var sprengt, og at pasienter måtte behandles i korridorene.

Etter åtte dager på sykehuset i Kiev, fikk han reise hjem. Men viruset hadde allerede begynt å ødelegge hjertet.

– Gjorde alt jeg kunne

Bare timer senere måtte han innlegges igjen. Eks-kona Sofia Stuzhuk, som har over fem millioner følgere på Instagram, skrev at tilstanden hans var blitt alvorlig, og at han hadde mistet bevisstheten.

Hun skrev til sine følgere at Dmitriy hadde fått kardiovaskulære problemer, og at hjertet hans ikke taklet sykdommen.

– Tilstanden hans er svært alvorlig. Ingen kan gjøre noe med dette. Jeg gjorde alt det jeg kunne for at faren til mine tre barn skulle overleve. Men ingenting er opp til meg nå, skrev hun.

Så kunngjorde hun at han var død.

– De gode minnene henger igjen. Tre vakre barn og en verdifull erfaring, skrev hun til følgerne sine ifølge The Sun.