Slik så arrangøren ut etter å ha blitt angrepet av motdemonstranter

Lørdag ettermiddag lokal tid ble et ytringsfrihetsarrangement organisert av amerikanske konservative overveldet av motdemonstranter i den amerikanske byen San Francisco i delstaten California, skriver nyhetsbyrået AP.

Ifølge avisen San Francisco Chronicle sto kun ti personer på den «konservative siden» av politisperringene, mens det etter hvert strømmet til hundrevis av motdemonstranter.

Kastet flasker

Det er gruppen Team Save America som arrangerte ytringsfrihetsarrangementet, og målet var å demonstrere mot Twitter, som de mener knebler konservative stemmer. Kritikken har blusset opp igjen i etterkant av en New York Post-artikkel om presidentkandidat Joe Bidens sønn som ble sperret for deling av Twitter tidligere denne uken. Twitter har siden snudd i saken.

Ifølge AP var de blant annet kledd i røde «Make America Great Again»-t-skjorter, Trump-capser og bar på amerikanske flagg.

En av nyhetsbyårets fotografer beskriver at en Trump-støttespiller ble kjørt bort i ambulanse, samt at en skadet politibetjent ble observert på bakken.

Arrangør Phillip Anderson har publisert bilder av seg selv med blodig munn og en synlig løs fortann i etterkant av det nå kansellerte arrangementet. Han sier Team Save America ble angrepet helt uten grunn. Da han gikk på scenen i 13-tiden lokal tid ble han møtt med tilrop, og det ble kastet både vannflasker i plast og glassflasker, ifølge AP.

Amper stemning

Ifølge San Francisco Chronicle strømmet svartkledde motdemonstranter til området som følge av rykter om at den mye omtalte gruppen Proud Boys, som er kjent for å delta i gatekamper, ville være til stede ved arrangementet. Arrangøren Anderson har ifølge avisen tidligere uttalt at han er medlem i sosiale medlemmer.

Ifølge avisen ble den konservative gruppen på et tidspunkt jaget og omringet av motdemonstrantene, som søkte opphold bak en politibarrikade. En av avisens journalister beskriver at det videre oppsto en diskusjon mellom to personer:

– Etter minutter med opphetet krangling om fascisme og black lives matter, slo en mann kledd i svart en arrangør fra Team Save America-arrangement som møtte opp for å hente ut en mann som hadde på seg en Info Wars-t-skjorte, beskriver journalist Mallory Moench på Twitter.

Ingen pågrepet

Arrangør Anderson uttaler at han ser på demonstrantene som hyklere, og sier videre at de er årsaken til at han stemmer på USAs sittende president Donald Trump i valget som skjer 3. november.

– Dere slo ut tannen min, men dere sier «Black lives matter», sier Anderson.

– Jeg elsker Amerika, jeg elsker dette landet og jeg elsker ytringsfrihet, uttaler han.

Byens politi sier at tre av deres betjenter fikk mindre skader under sammenstøt med demonstrantene. En av dem ble sendt til sykehus.

Ifølge politiet ble ingen pågrepet.