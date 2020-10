James (5) fikk en uventet gave etter jakten på lemuren Maki (21)

Fredag denne uken ble en mann arrestert mistenkt for å ha stjålet en lemur fra San Franciscos dyrehage, skriver nyhetsbyrået AP. Lemuren Maki (21) ble meldt savnet på onsdag, da dyrehagens ansatte oppdaget at han var borte, og så at det var tegn til at noen hadde brudd seg inn til området hans.

Et overraskende møte

5-åringen James Trinh var ikke kjent med overskriftene som preget byen da han på torsdag var i ferd med å forlate barnehagen.

– Der er en lemur! Der er en lemur! utbrøt han, ifølge Cynthia Huang, som er sjef i den aktuelle barnehagen.

Hun forteller at hun først var skeptisk til beskjeden fra 5-åringen, og sier hun selv trodde at det var en vaskebjørn.

Men snart viste det seg at det faktisk var lemuren Maki som hadde valgt å gjemme seg i et lekehus i barnehagen. Ifølge Huang fikk de kontaktet politiet som umiddelbart ga videre beskjed til dyrehagen og dyrebeskyttelsen.

Barna, foreldrene og lærerne så på mens lemuren ble satt i transporteringsbur og fraktet trygt tilbake til sitt rettmessige hjem.

Maki ble torsdag fraktet trygt tilbake til dyrehagen, takket være James (5) Foto: Marianne V. Hale / AP

– Reddet et liv

På torsdag ble en mann i 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak lemur-kidnappingen, ifølge politiløytnant Scott Ryan.

Tanya Peterson, direktør i San Francisco dyrehage, forteller at Maki har spesielle behov, og at han er ekstra sårbar etter å ha brukt dager utenfor dyrehagen. Ifølge nyhetsbyrået AP lider han blant annet av beinskjørhet.

– Han er fortsatt opphisset, dehydrert og sulten, sier hun.

Lokale myndigheter utlyste en dusør på over 11.000 kroner etter forsvinningen, og ifølge dyrehagen vil disse midlene gå til en lokal kirke. Men fem år gamle James, som gjorde funnet, står ikke igjen uten gevinst:



– Det var en ung gutt som bevitnet dette, og som også sendte inn tipset. Vi gir hans familie gratis medlemskap til dyrehagen, sier Peterson.



Hun uttrykker sin takknemmelighet til alle som var involvert.

– De reddet bokstaveligtalt et liv.