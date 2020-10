Pågrepet for drapsplaner mot ordfører: – Sa han ikke fikk se moren sin på grunn av koronatiltak

Ifølge nyhetskanalen ABC News ble en 59 år gammel pensjonert brannmann pågrepet i den amerikanske byen Wichita i delstaten Kansas fredag.

Det skjer etter at han sendte grove trusler der han truet med å kidnappe og videre drepe byens ordfører, demokraten Brandon Whipple. Ifølge avisen Wichita Eagle opplyser politiet at han trolig vil bli siktet for forholdet.

Ba om adresse

Ordfører Whipple sier han først ble gjort bevisst på truslene da en person viste ham tekstmeldinger fra den på pågrepne mannen. I tekstmeldingene spør 59-åringen som Whipples adresse, og kommer også med trusler.

– Han sa han skulle kidnappe meg og skjære av meg strupen, og at han trengte adressen fordi jeg trengte å møte bøddelen. Meg og alle andre som gjorde et eller annet med tyranni, sier Whipple.

– Personen virket veldig opprørt over munnbindpåbudet, og sa noe om at han ikke fikk se moren sin på grunn av koronatiltak på eldrehjem, fortsetter han.

Lignende sak i Michigan

Til ABC News sier politiets talsperson Charley Davidson at de ikke tror noen andre enn Whipple er blitt truet.

Pågripelsen i Wichita skjer kort tid etter at en rekke mennesker ble pågrepet i delstaten Michigan, mistenkt for å ha planlagt å kidnappe guvernør Gretchen Whitmer. Totalt er seks personer siktet for dette, mens åtte andre er siktet for å bidra med utstyr og lignende for å utføre kidnappingen.