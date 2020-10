Biden-topp med advarsel: – Må ikke undervurdere Trump

Det amerikanske valget nærmer seg med stormskritt, og denne helgen gjør USAs president Donald Trump valgmøter i innspurten.

Ifølge nyhetsbyrået AP er presidentens melding til velgerne i helgen at venstresiden vil «utslette amerikansk historie, renske ut amerikanske tradisjoner og ødelegge det amerikanske idealet», om han ikke blir gjenvalgt.

– Det demokratiske parti som du kjenner det eksister ikke, uttalte han til velgerne i Muskegon i delstaten Michigan.

3. november går amerikanerne til valg.

Biden slår tilbake

Trump vant både Michigan (der han var natt til søndag norsk tid) og delstaten Wiconsin (som han skal besøke videre) i 2016, men per nå ligger han dårlig an her. Disse to delstatene blir av presidentens rådgivere, sammen med Pennsylvania, ansett som sentrale for gjenvalg, skriver Reuters.

Ifølge nyhetsbyrået registrerte begge delstatene Trump besøkte i natt ny daglig smitterekord rett før helgen. Under valgmøtet i Muskegon uttalte Trump at tilstanden vil bli enda verre om utfordrer Joe Biden vinner valget:

– Biden vil stenge ned landet, utsette vaksinen og forlenge pandemien, sier Trump.

– Han er ukvalifisert. Still deg selv dette spørsmålet: vil du stemme på kandidaten som støttes av anti-amerikanske demonstranter, eller vil du stemme på kandidaten som støttes av heltene i politiet, tordner Trump.

– Dere gjør dem gale

I en uttalelse lørdag slår Biden tilbake på Trumps kritikk.

– Alt president Trump tilbyr folket i Michigan er mer løgner og avledningsmanøvrer. Det er ingen plan om å få viruset under kontroll, ingen strategi for å få økonomien ut av resesjonen og ingen visjon for å samle landet, uttaler Biden.

Under tidligere valgmøter har Trump spøkt med at han gjerne tar 12 år til som president. Slagordet «12 år til» ble gjentatte ganger ropt av Trump-fansen under nattens valgmøte i Michigan.

– Dere gjør dem gale om dere sier «12 år til». Da sier de at «han er fascist», svarte Trump og lo.

Retrett i Midtvesten

Den siste tiden har Trump-valgkampen også satt sluttstrek for TV-reklame i flere delstater i den amerikanske Midtvesten, og bruker heller pengene i stater som Flordia, North Carolina, Arizona og Georgia.

Ifølge nyhetsbyrået AP ble Trumps vanskeligheter med å sikre seg en ny runde som president godt synlig under et tilsvarende valgmøte i Georgia fredag. Ingen republikansk presidentkandidat har tapt her siden 1992, men per nå er det temmelig dødt løp mellom Trump og motkandidaten Joe Biden.

Søndag skal Trump holde valgmøte i delstaten Nevada, før han reiser til Arizona mandag. Demokratene Joe Biden og visepresidentkandidat Kamala Harris holder seg derimot hjemme per nå, skriver Reuters.

Biden-topp advarer

Til tross for at mange av den seneste tidens valgmålinger viser at Biden leder solid på de fleste meningsmålinger, advarer valgkampsjefen hans Jen O'Malley Dillon om å være for komfortable. I et notat nyhetsbyrået AP har fått tak i beskriver Dillon situasjonen.

– Sannheten er at løpet er langt tettere enn diskusjonen vi ser på Twitter og TV hinter til. Om vi har lært noe fra 2016 er det at vi ikke kan undervurdere Donald Trump eller hans evne til å klore seg tilbake i kampen i valgkampens siste dager, uansett hvilken sverting eller lugubre taktikker han velger å ta i bruk, skriver valgkampsjefen.