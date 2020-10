Kapteinen roses av Solskjær etter marerittukene

Kampen mot Newcastle lørdag kveld så ut til å bli enda en nedtur for Manchester United, da Luke Shaw uheldigvis sendte ballen i eget mål. Men etter en dårlig start slo Harry Maguire tilbake og startet målshowet, som til slutt skulle ende 4-1 i favør de røde fra Manchester.

Etter kampen var Maguire tydelig lettet over tre poeng. Men han la ikke skjul på at det er grunn til å være misfornøyd med starten på sesongen.

– Jeg vil ikke si vi har svart helt på kritikken ennå. Dette er vår fjerde kamp denne sesongen, og nå har vi vunnet to og tapt to. Vi har spilt to forferdelige kamper, sier Maguire til Sky Sports.

– Vi vet vi kan gjøre det mye bedre. Denne klubben fortjener ikke slike kamper som vi har vist på Old Trafford i år. Så vi har nå gjort litt for å svare på kritikken, men vi har fortsatt en lang vei å gå, fortsetter han.

Utskjelt

Målet smakte nok ekstra godt for Maguire. I august ble 27-åringen arrestert på ferieøya Mykonos etter et barslagsmål. Han ble funnet skyldig i vold mot offentlig tjenestemann, gjentatte bestikkelsesforsøk, krenkende atferd og å motsette seg pågripelse – en dom han anket.

Deretter har et fulgt flere svake opptredener på banen. Maguire rotet det til i 1-6-tapet for Tottenham før landslagspausen. Så, i siste kamp for England, ble han utvist i første omgang.

Etterpå ble United-kapteinen skjelt ut av det britiske ekspertkorpset.

Ole Gunnar Solskjær roser Maguire for sin prestasjon i snuoperasjonen mot Newcastle lørdag kveld.

– Vi lå under 0-1 etter to minutter, men da viste vi strålende karakter, og håndterte det slaget veldig bra – ledet av en inspirerende kaptein, sier kristiansunderen til Sky Sports.

– Harry scoret mål og gikk foran med et eksempel. Han viste karakterstyrke, og jeg er glad på hans vegne. Han har hatt noen vanskelige uker siden forrige gang han spilte for oss, fortsetter United-manageren.

Stormakt venter

Neste kamp for Manchester United kommer allerede på tirsdag. Da møter de Paris Saint-Germain i Champions League. Maguire poengterer at lørdagens seier gir laget en boost inn mot mesterligakampen.

– Forhåpentligvis kan vi ta med momentum fra denne kampen inn i kampen mot PSG, sier han.