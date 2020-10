Tok oppgjør etter tiraden: – Alle kommer til å snakke om høsten 2020

Seks strake tap de siste kampene var fasit for Mjøndalen før 2-0-seieren mot Brann lørdag kveld.

– For oss som klubb er det bare å si tusen takk. Gud velsigne Brann, Gud velsigne Bergen og vestlandet. Vi hadde ikke vært noe uten den klubben der, flirer 36-åringen til TV 2 vel vitende om at bruntrøyene har vunnet begge oppgjørene mot bergenserne denne sesongen.

Men det var imidlertid ikke mye latter og smil å spore i pausetiraden i borteoppgjøret i 2-0 tapet for Sarpsborg tidligere i høst.

– Det er folk her som ikke ser ut som de har lyst til å spille. De må komme seg til helvete av banen, for de har ingenting her å gjøre. (...) De skal ut rett og slett! De skal ut! tordnet kapteinen i pauseintervjuet med Eurosport.

– Vi trengte en gnist

I de påfølgende kampene etter tiraden forlenget både Viking og Vålerenga tapsrekken deres – før seieren mot Brann, som ga tre svært etterlengtede poeng i nedrykksstriden, satte en stopper for den vonde rekken uten seier.

– Vi trengte en gnist og fikk en ny start på sesongen med seier mot Brann. Det spørs om ikke høsten er i gang nå, sier Gauseth med et smil.

Bortetapet for Sarpsborg utløste et umiddelbart krisemøte i garderoben, hvor Gauseth blant annet beklaget oppførselen og tiraden overfor lagkameratene. Men han mener fremdeles at det er hans jobb å varsle når resultatene uteblir og kravene de setter til hverandre er fraværende:

– Vi har noen krav i Mjøndalen Idrettsforening. De er nådeløse, og de må vi møte. Den «ranten» kom som en reaksjon på at vi ikke møtte kravene. Det er min jobb å sørge for at disse kravene blir møtt og det kan virke tøft av og til, men når kravene blir møtt og alle legger alt i potten, ser du et lag som vi gjorde i dag (les:lørdag). Det kan vi være bekjente av. Klarer vi flere slike kamper, kommer dette til å bli en vanvittig høst, mener veteranen, som også skryter av oppgjøret i spillergruppen når trepoengerne uteble:

– Vi har pratet mye den siste tiden og vært veldig ærlig. Vi har satt speilet foran oss og spurt, hva gjør vi ikke bra nok?

– Vi har tatt et oppgjør med det, og da løftes prestasjonen når folk tar opp hansken og vil ha ballen, vil tørre, vil drible og vil score, fortsetter han.

– Husker du høsten 2020?

For med ni serierunder igjen av sesongen befinner seg Mjøndalen på 15.plass, ett poeng bak Start på kvalikkplass, som riktignok har en kamp til god, mens det er fem poeng til trygg grunn.

Dermed ligger det til rette for en nedrykksthriller.

– Dette kommer til å bli en brun høst, og som alle de som er her kommer til å prate om. Husker du høsten 2020 når de så helt mørkt ut og ikke noe håp - ingenting, og så kom dette i gang? Det er det vi ønsker. Vi har store drømmer og store ambisjoner, og den gnisten i dag trengte vi.

Mjøndalen fikk en god start på sesongen og etter fem serierunder var Vegard Hansens menn på femteplass med åtte poeng, men de påfølgende syv kampene ga syv strake tap, og midtstopper Sondre Solholm Johansen mener varsellampene om fare for nedrykk blinket lenge.

– Blinker varsellampene litt mindre nå enn hva de ville gjort med tap for Brann?

– Varsellampene blinker hele tiden og har blinket helt siden runde 12. Hvert poeng er helt avgjørende og måten vi har stått sammen i ett halv år hvor det har vært trått er beundringsverdig. Jeg er veldig fornøyd med hvordan vi står sammen, sier Johansen til TV 2.

Siden runde tolv har Mjøndalen plukket fattige ni poeng, og trener Hansen medgir at det blir en krig for å få spille Eliteserie-fotball neste sesong på Nedre Eiker.

– Vi måtte vinne i dag (les:lørdag). Det er ni kamper igjen, og det blir en krig – helt sikkert. Samtidig har vi har vært flinke til å stå sammen og alle har hatt troen hele veien, sier treneren.