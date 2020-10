Frøya setter fruktbarhetsrekord – 72 babyer født i løpet av 2020

FRØYA (TV 2): Med barnevogner og struttende mager stiller de seg opp på rekke og rad. Ordføreren vil gjerne markere at øya så vel som magene vokser. Hva er det som skjer på Frøya?

Det farer en isnende kald vind over Frøya i Trøndelag denne lørdagen.

Men en stor flokk med småbarnsfamilier er likevel samlet på torget på den lille øya ytterst i havgapet. Det skal feires. For helt tydelig har mange par på Frøya hatt varme stunder i lag. Det settes fruktbarhetsrekorder i 2020.

– Det er et fint samfunn å vokse opp i for barn, sier gravide Eirin Teigås (28), og legger til at det er flust av både idretts- og kulturtilbud.

– Det er gode skoler, lærere og barnehager her, istemmer Kristine Lyngvær (29). Hun flyttet hjem etter flere år i storbyen Trondheim.

– Jeg savnet de hjemme, venner og familie. Og fikk nok av storbyens støy.

De to kjenner ikke hverandre veldig godt, men vet av hverandre. Øya er ikke større enn at alle har et visst kjennskap til alle.

Verken Eirin eller Kristine savner mye av det å bo i by.

– Jo, jeg kan kjenne på savnet etter å gå på kino når som helst, innrømmer Kristine. Men den nybakte mammaen til Fredrik er helt overbevist om at hjemkommunen trumfer byen likevel.

LYKKELIG ØYBOER: Kristine Lyngvær (29) bodde i stor by i flere år. Nå er hun overbevist om at det riktige stedet for noen uker gamle Fredrik å vokse opp er hjemstedet Frøya. Foto: Heidi Venæs/TV2

Hva er det med Frøya?

Både Eirin og Kristine har gode jobber, synes de. Eirin tok høyere utdannelse i Trondheim og er nå virksomhetsleder i barnehage.

Kristine driver eget bemanningsbyrå sammen med faren sin. Øya er proppfull av arbeidsplasser, fortrinnsvis innenfor havbruksnæringa.

Og her nærmer vi oss kjernen av det hele. Det er jobb til den som vil.

– Fødselstallene går rett i været, og det har de gjort i flere år, sier en fornøyd ordfører, Kristin Strømskag (H). Vi har allerede sprengt Statistisk sentralbyrås befolkningsframskriving, og det har vi tenkt å fortsette med.

Lørdagens arrangement med gaver til familiene og markering av ny befolkningsrekord i moderne tid går for seg i sterk vind og en dæsj regn.

TROSSET REGN OG VIND: Mange ville markere den nye fruktbarhetsrekorden på Frøya. Foto: Heidi Venæs/TV 2

Men slikt er frøyværingene vant til. Det er kanskje annerledes for de som ikke er herfra, men som nå jobber og bor her. Over 20 nasjonaliteter bor på øya.

Havbruksnæringen trengte folk. Og mange av folkene kom fra Øst-Europa.

SalMar er den bedriften som er mest kjent utenfor Frøya. Fisken i havet gjorde som kjent en av øyas beboere til Norges sjette rikeste mann. Gustav Witzøe gjorde, sammen med sønnen, bedriften sin til en av verdens største lakseoppdrettsselskap.

Kommunen bygger når det trengs

– Jeg som har høyere utdannelse føler virkelig at det er behov for meg her, sier Eirin, som om ikke lenge skal føde sitt første barn. En sønn.

– Det er et rikt næringsliv her ute, og det er mange behov som skal fylles.

Ordføreren parerer med at de bygger med en gang behovet melder seg.

– Vi gir kommunedirektøren marsjordre om å bygge flere barnehageplasser når det trengs, sier Kristin Strømskag i en lystig tone.

Det skal ikke stå på kommunen.

– Men hva med storbyens tilbud, er det ikke noe dere savner her ute?

– Jo, det er klart, jeg savner å kunne gå på kino, og sånne ting. Men ellers, nei, her har vi naturen, roen, vennene og familien. Kristine tror at vesle Fredrik får en fin oppvekst på øya ute i havgapet. Han får jo selskap av 71 andre barn, som kommer til verden i 2020.

FIN FRAMTID PÅ FRØYA: Mamma Kristine Lyngvær tviler ikke på at Fredrik, tre og en halv uke gammel, får det fineste oppvekststedet hun kan gi ham. l Foto: Frank Lervik/TV 2

Eirin kan ikke komme på noe hun savner. Hun har bodd i by - og ferdig med det.

Motstrøms

I store deler av Distrikt-Norge rømmer de unge. De vil inn til byene, skaffe seg jobber og opplevelser.

Frøya er en av de få små kommunene som opplever det motsatte. De 5196 innbyggerne har kanskje jobb så lenge verden vil ha mat. Lakseeksporten er formidabel. Og fisk genererer mange andre jobber. Kristine kan fortsette å drive sitt bemanningsbyrå når hennes svangerskapspermisjon er over. Eirins kompetanse er det bruk for så lenge det fødes mange nye frøyværinger.

EN ER UTE, EN KOMMER SNART: Eirin Teigås, t.v., ser fram til at hennes førstefødte finner veien ut om ikke lenge. Ikke utenkelig at de to guttene blir lekekamerater. Foto: Heidi Venæs/TV 2

– Siden vi ligger ytterst uti havet er dette ekstra artig, medgir ordføreren. Kristin Strømskag tror mange yngre frøyværinger kommer hjem når forholdene ligger til rette for gode liv på øya.

Når markeringen på uteplassen er over, gavene er gitt, og bildene tatt, forsvinner folk og hutrer hjemover. Det meldes verre vær. Men nå er det jo bevist at de er gode på å varme seg på hverandre her ute ved storhavet. Fruktbarhetsgudinnen Frøya ga øysamfunnet dets rette navn.