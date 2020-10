Vedum ber Jensen stoppe med «spill for å lage oppslag»: – Hun må begynne å gjøre en jobb for folk

STANGE (TV 2): Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener Siv Jensen er i et skjebnefellesskap med Erna Solberg. Han tror Frp vil bråke i forhandlingene, men til slutt støtte regjeringen.

MORNA SIV: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier Siv Jensen driver et spill - og ber hun snakke om sak. Foto: NTB Scanpix

En hemmelighetsfull Siv Jensen sier hun skal kontakte Trygve Slagsvold Vedum til uken.

– Det er spill fra Frp. De har brent for å sentralisere Norge, tvangsammenslå fylker og økt avgiftene, sier Vedum til TV 2.

Sp-lederen mener Frp er mer opptatt av spill enn saker.

– Vi som er på Stortinget er ikke der for oss selv, men for å gjøre hverdagen bedre for folk!

– Hva tror du Siv Jensen vil invitere deg med på?

– Jeg er redd det bare er et spill istedenfor å snakke om sak. Det er saker det handler om. Ikke Siv Jensen eller Trygve Slagsvold Vedum.

– Frp er et støtteparti

Han er helt sikker på at Frp vil bli enige om budsjettet med regjeringen.

– Frp er regjeringens støtteparti. De har flertall med regjeringen. Siv Jensen får sette seg ned og begynne å gjøre en jobb for folk. Det er derfor vi er på Stortinget.

– Jeg tror budsjettforhandlingene blir preget av oppslag og mange kriser, men det er et skjebnefellesskap mellom Erna Solberg og Siv Jensen. Til syvende og sist blir de enig, sier Vedum.

Han ber Jensen stoppe med «spille for å lage oppslag».

Tause-Siv

Siv Jensen ble lørdag kveld gjenvalgt til Frp-leder for to nye år. Hun vil ikke utdype hva hun skal si til Vedum.

– Når skal han høre fra deg?

– Det skal dere få finne ut.

– Hvorfor er du så kryptisk?

– Nei, jeg kommer tilbake til det. Når jeg kommer tilbake til det.

– Handler det om budsjett?

– Det får du og resten av Norge vite om når jeg kommer tilbake til Trygve Slagsvold Vedum.

– Han sier han ikke vil samarbeide med dere. Er ikke dette bare et spill for galleriet fra deg?

– Du får vente å se hva jeg kommer med, tenker jeg, sier Jensen.