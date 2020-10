Kunstmål i Manchester Uniteds storseier

Stor opptur for en presset Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United.

Newcastle-Manchester United 1-4

– Dette var noe helt annet enn det vi har sett tidligere i sesongen. Denne trengte Solskjær, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

– Måten de reiser seg på er glimrende. Det er en nedsabling og en dominant prestasjon. Solskjær kan konstatere at han fikk en respons, som de måtte ha etter opplevelsen mot Tottenham. En perfekt dag på jobben for ham, istemmer ekspertkollega Brede Hangeland.

Kunstmål

Etter en svak sesongstart trengte Manchester United en seier på St. James' Park. De røde djevlene fikk en marerittstart ved selvmål av Luke Shaw. Harry Maguire stanget inn utligningen 20 minutter senere.

Seieren satt langt inne for Manchester United. Men da det først løsnet, kom ketsjup-effekten.

Fem minutter før full tid var Bruno Fernandes med på å starte et kunstangrep, hvor Marcus Rashford til slutt ble spilt opp. Portugiseren kom på overlappen. Fra skrått hold bøyde han ballen i krysset, og jublet vilt for ledermålet.

– Lekkert. Se det overgangsspillet. Rytmen, timingen og presisjonen i den sekvensen der holder skyhøyt nivå, roste TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Se målet i vinduet øverst!

Deretter var det Aaron Wan-Bissakas tur. Høyrebacken, som har sin styrke bakover på banen, hamret ballen i vinkelen på overtid. Det var 22-åringens første mål for de røde djevlene.

– Det er de bidragene vi har etterlyst, sa Osnes.

Fem og et halvt minutt på overtid satte Marcus Rashford inn 4-1.

Saken oppdateres.

– Skrekkelig

Bare 101 sekunder var spilt da ballen satt i nettet bak David de Gea. Newcastle hadde kontret. Ballen endte hos Emil Krafth. Svensken gikk for et lavt innlegg, og Luke Shaw var uheldig som satte ballen i eget mål.

– En skrekkstart etter det de opplevde sist Premier League-kamp. Og skrekkelig forsvarsspill, sa TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

– Ekstremt viktig for Maguire

Drøyt 20 minutter senere slo Solskjærs menn tilbake. Harry Maguire, som fikk det glatte lag etter at han ble utvist for landslaget i midtuken, steg til værs på et hjørnespark.

Headingen snek seg inn i hjørnet, utakbart for Newcastle-keeper Karl Darlow.

– Det er ekstremt viktig for Maguire å få den. Han har hatt en tøff tid. Han gjør det strålende, roste TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

1-1 stod seg til pause. Like etter hadde Newcastle en gyllen mulighet til å ta tilbake ledelsen. Denne gangen var den en annen utskjelt Manchester United-stjerne som viste seg frem: David de Gea.

Callum Wilson fikk avslutte fra fire meter. På mirakuløst vis kom de Gea seg ned raskt nok til å avverge.

– En enormt stor og viktig redning. Selv hans egne kritikere er nødt til å klype seg i armen, sa Endre Olav Osnes fra kommentatorboksen.

Bruno-bom

Så gikk den gylne sjansen til gjestene. Marcus Rashford driblet seg innover i feltet. Han fikk tuppet ballen forbi Jamal Lewis akkurat før Newcastle-forsvareren nådde frem, og ble sparket ned.

Dommer Craig Pawson tok seg en titt på skjermen og bestemte seg for å gi straffe. Vanligvis så sikre Bruno Fernandes var straffetaker. Denne gangen ble portugiserens forsøk stoppet av en god Darlow i Newcastle-buret.