Marerittbeskjed for Liverpool: Van Dijk må opereres

I lørdagens Merseyside-derby ble nederlenderen meid ned av Everton-keeper Jordan Pickford i åpningsminuttene. TV 2s fotballekspert Brede Hangeland stemplet det som «den styggeste taklingen jeg kan huske å ha sett.»

Van Dijk haltet av banen og ble sendt til nærmere undersøkelser. Nå bekrefter Liverpool at stjernespilleren må opereres for en leddbåndskade i kneet. Hvor lenge han er ute, er ikke fastslått, melder klubben.

Ifølge The Guardian og flere britiske medier har van Dijk skadet det fremre korsbåndet. Kilder i Liverpool skal være motvillige til å utelukke at han ikke spiller mer denne sesongen, men han vil være ute i lang tid.

I wish you a speedy recovery big man pic.twitter.com/8kbK9rjy8O — Mohamed Salah (@MoSalah) October 18, 2020

Liverpool vil vite mer om skadeoppholdet etter operasjonen, skriver The Guardian.

– Det kommer an på hvor mye han har skadet det fremre korsbåndet, men det er den versten skaden en fotballspiller kan få. Det er potensielt karrieretruende. Det er ikke gitt at van Dijk kommer tilbake og er verdens beste midtstopper. Det er den verste nyheten Liverpool kunne få, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

– Det er først og fremst synd for van Dijk, nettopp fordi den type korsbåndskader er så ødeleggende. Det er et kjempeproblem for Liverpool. Han har vært deres viktigste spiller lenge nå, og er den soleklare lederen i forsvarsrekken, istemmer Mina Finstad Berg.

I sommer solgte Liverpool Dejan Lovren. Dermed har de bare Joël Matip og Joe Gomez som rene stopperalternativer igjen. I enkelte kamper har manager Jürgen Klopp benyttet seg av midtbaneankeret Fabinho på stopperplass.

– Er Liverpool nå ikke lenger tittelfavoritt?

– Det er mindre favoritt enn de var. Jürgen Klopp ville foretrukket korsbåndskade på hvem som helst andre enn van Dijk, for han er uerstattelig for det laget, svarer Hangeland.