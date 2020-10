Ingebrigtsens katastrofestart fortsetter: – Fare for nedrykk

Mjøndalen-Brann 2-0

På Consto Arena gikk Brann på nok et sviende nederlag mot Mjøndalen.

Martin Rønning Ovenstad sørget for en drømmestart for de brunkledde etter tolv minutter. Kort tid før pause doblet Isaac Twum ledelsen, en scoring som skulle vært annullert for en offside i forkant.

– Håper han lærer dem å score mål

Brann klarte aldri å kjempe seg tilbake i kampen.

– Hvis vi fortsetter sånn og ikke scorer mål, så rykker vi ned. Med de poengene vi har nå, er ikke det nok, sier Kåre Ingebrigtsen til TV 2.

– Men jeg tror ikke vi har fokuset der, liksom. Vi har fokus på at prestasjonene må bli bedre. Det må jeg gjøre noe med, fortsetter han.

– Hva synes du om starten du har fått i Brann?

– Poengmessig har det vært stusselig. Det har det. Jeg synes det har vært langt under pari, og vi må virkelig skjerpe oss. Både trenere og spillere. For det her skal vi ikke være bekjente av i Brann, svarer trønderen.

Snart han et nytt tilskudd i trenerapparatet sitt. Fredag meldte BA at Eirik Horneland vil bli presentert som Ingebrigtsens assistent søndag. Brann har kalt inn til pressekonferanse.

– Hvordan blir det å få Horneland inn hvis han blir presentert i morgen?

– Jeg håper at han lærer dem, han som kommer inn, å score mål. Så blir det kanonbra, det, svarer Ingebrigtsen med et glimt i øyet.

NY ASSISTENT: Eirik Horneland ble ansatt som Rosenborg-trener etter at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken. Nå blir han trolig Ingebrigtsens assistent i nedrykkstruede Brann. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Katastrofestart

Tapet betyr at den begredelige starten for Kåre Ingebrigtsen fortsetter. 2-1-seieren over Molde, to dager etter han var blitt ansatt, fulgte han fra tribunen.

Så er det blitt fem tap, to uavgjort og bare én seier. Rekken med kamper uten en trepoenger er forlenget til seks.

– Det er en katastrofal start for Kåre. Selv om han har sine utfordringer med denne spillerstallen, er dette langt under det man bør kunne forvente, slår TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen fast.

– Ambisjonen til Brann da de hentet Kåre, var at dette laget skal opp og kjempe om medaljer i årene som kommer. Men på nåværende tidspunkt er de uendelig langt unna de beste lagene i Norge, fortsetter han.

Kristoffer Barmen maner bergenserne til å brette opp ermene.

– Med den perioden vi er inne i nå, er det litt symptomatisk for oss å komme hit og tape. Sånn skal det ikke være. Nå må vi faen meg ta og skjerpe oss, sier Brann-spilleren.

– Er det fare for nedrykk?

– Jeg tror ikke vi skal rykke ned.

I nedrykksstriden

Uansett har nedrykksspøkelset for alvor har begynt å snike seg inn på Brann. Nå er de fem poeng foran Start på kvalikplass. Skulle sørlendingene slå Strømsgodset i Drammen, vil avstanden være to poeng.

– Jeg tror Brann tar nok poeng til at de skal holde plassen med grei margin, men nå er jo faren for nedrykk faktisk der. I morgen kveld kan de være to poeng unna kvalik, og da kommer nervene til Bergen, sier Mathisen.

– Lag som Mjøndalen og Start har visst at dette ble en knalltøff sesong og at de måtte kjempe for å holde seg, men det er ikke tilfellet i Brann. Ingen i den garderoben har vært forberedt på at fokuset i 2020 skulle bli å holde plassen, men det er faktisk det som blir fokuset resten av sesongen, konstaterer Mathisen.

– Mjøndalen vil klart mest i kveldens kamp, og det Brann leverer er rett og slett tynn suppe. Null struktur i angrepsspillet, og defensivt ser de veldig rufsete ut, mener Mathisen.

Mjøndalen roses

Mjøndalen tok på sin side tre svært viktige poeng. Vegard Hansens menn imponerte TV 2s fotballekspert.

– De ser langt bedre ut nå etter et par smarte signeringer. Denne seieren var ekstremt viktig for Christian Gauseth og co, for om de hadde tapt, kunne luken opp til kvalik blitt veldig stor i løpet av det neste døgnet, konstaterer Mathisen.

– Start skal ut i en tøff bortekamp mot Strømsgodset i morgen, og om Start ikke vinner den er det helt jevnt mellom de lagene – og Mjøndalen og Start møtes i Mjøndalen senere i høst, minner den tidligere Start-spilleren om.

Etter kampen er det en smørblid Vegard Hansen som møter pressen. Nå er det 45 år siden sist Brann vant i Mjøndalen, noe Hansen tror påvirket motstanderen.

– Det er blitt et spøkelse for Brann. Det blir dyrket før hver kamp, og blir ikke lettere for dem. Det forsterker seg litt. Når det er en så klar trend over så mange år, gjør det noe med hodene våre og i hvert fall hodene til Brann. Vi vinner, som vi ofte gjør mot Brann, sier Mjøndalen-treneren med et smil til TV 2.

Det gjenstår ni kamper i Eliteserien for Mjøndalen og Brann.