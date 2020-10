– Den dagen jeg passerer 90 kilo, kan det bli en ulempe

Søndag kl. 09.45 Se 1. omgang fra Sölden på TV 2 eller Sumo.

– Fordelen er at jeg kan være litt mer brutal og robust når jeg trenger det, sier Rælingen-kjøreren til TV 2.

Søndag stiller han til start i sesongåpningen i Sölden, hvor storslalåm står på programmet. Da han kjørte samme renn i fjor, veide han 78 kilo, ifølge ham selv. Og da sesongen brått ble avsluttet forrige vinter, hadde han gått ned til 76 kilo.

Nå veier han 83 kilo, basert på en helsesjekk for rundt to uker siden. At han er sju kilo tyngre enn sist han kjørte et verdenscuprenn, tror Kristoffersen bare kan være en fordel.

– Den dagen jeg passerer 90 kilo, da skal jeg kanskje si at det er en ulempe i slalåm og storslalåm. Man skal tross alt rundt porter og sånt. Men der jeg er nå, er det uansett ikke en ulempe å legge på ser mer muskler, mener han.

– Som alpinist tror jeg at en av de viktigste egenskapene jeg har er å være tilpasningsdyktig. Da å kunne kjøre «smooth» når det er behov for det, og kunne trykke til og være litt mer brutal når det her behov for det. Da må du ha hele spekteret, forklarer Kristoffersen.

Kristoffersen forteller at han alltid har hatt fokus på styrkebiten, og tror muskelveksten har å gjøre med at han er blitt eldre òg.

– Man kommer i den motoriske gullalderen når man er tolv år eller noe, og når man utvikler styrken mest er vel rundt 25, sier Kristoffersen – som fylte 26 år i sommer.

Han mener at muskelveksten har kommet litt naturlig, men han har også trent mye styrke gjennom sommeren. I tillegg har han turnet.

– Man får en del styrke der òg, spesielt i overkroppen. Jeg har egentlig ikke gjort noe spesielt annet enn det jeg har gjort de andre årene.

– Tonje (kjæresten, journ. anm.) mener nok at jeg har trent litt mer i år enn jeg gjorde før. Det er sikkert litt på grunn av at det ikke var mulig å dra på ferie på grunn av korona og litt forskjellig. Det har ikke vært mulig å være mye sosial, heller. Ikke at jeg er så mye sosial fra før av, men det har vært enda mindre i år, sier Kristoffersen og smiler bak munnbindet.