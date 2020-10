Sterling sikret viktige poeng for Manchester City

Manchester City - Arsenal 1-0

Se sammendraget av kampen i videovinduet øverst!

Sergio Agüero var tilbake for Manchester City, men det var spissmakker Raheem Sterling som fikk kampens første og eneste scoring. Dermed sikret Sterling tre kritiske poeng for City.

– Vi mistet poeng tidlig i sesongen, så etter landslagspausen trengte vi tre poeng i dag for å kick-starte sesongen vår, sa matchvinner Sterling etter kampen.

– Jeg vil ikke si at selvtilliten har vært borte, men resultatene har ikke gått i vår favør og det har vært skuffende. Kampen i dag gir oss helt klart ekstra selvtillit inn mot de neste kampene, konkluderte han.

– Sterling har vært enorm

Etter 23 begivenhetsløse minutter viste Pep Guardiolas menn frem fin angrepsfotball. Ballen endte til slutt opp hos Sterling, som satte den kontrollert i mål.

– Sterling har vært enorm under Pep Guardiola og det fortsetter han med her. Før har vi sett han bomme på disse, selv om det ser ganske enkelt ut. Her var han nådeløs, sa Erik Huseklepp i TV 2s PL-studio.

Resten av første omgang var i stor grad en taktisk drakamp mellom Mikel Arteta og hans tidligere læremester Guardiola.

– Jeg klarte nesten ikke se hva trenerne holdt på med, så komplisert var det. Det er så taktisk høyt nivå på det de holder på med disse her, at man blir litt svett av å se på det, sa TV 2s Brede Hangeland i pausen.

Arsenal var nære på utligning flere ganger, men uten uttelling. Mye takket være godt keeperspill fra Bernd Leno ble det heller ikke flere scoringer på hjemmelaget før hvilen.

Andre omgang ble en videreføring av første halvdel. Både Arsenals Bukayo Saka og Citys Riyad Mahrez kunne notert seg for scoringer, men slik ble det altså ikke. Sterling endte som matchvinner med kampens eneste mål.

Dermed klatrer Manchester City fra 14. til 10. plass på tabellen. Arsenal ligger på sin side på femteplass, fire poeng bak Everton på topp.